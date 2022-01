Police The Batman orologi: quattro segnatempi in edizione limitata

L'affascinante collezione di orologi Police x The Batman, è in edizione limitata a soli 10.000 esemplari.

Police The Batman orologi: i due brand iconici si sono uniti nella realizzazione di quattro orologi in edizione limitata che vantano elementi misteriosi e audaci, caratteristici del fenomeno globale. I seducenti orologi sono stati svelati in occasione di un evento esclusivo che ha avuto luogo a Dubai al Float Restaurant and Lounge dell’Hotel Queen Elizabeth II.

Realizzati solamente in 10.000 esemplari in tutto il mondo, i segnatempo sono stati progettati per celebrare il tanto atteso film, che sarà presentato in anteprima il 4 marzo 2022. L’edizione limitata Police x The Batman è composta dall’orologio The Batman, The Batman Edizione Vengeance, l’orologio The Batman Edizione Gotham City e l’orologio The Batman Edizione Catwoman.

Police The Batman orologi: la gamma

L’orologio The Batman presenta un’esclusiva struttura della cassa di 50 x 32 mm divisa in due parti che evoca la doppia identità del personaggio. Ogni cassa può essere impostata su un fuso orario specifico, una caratteristica che rende l’orologio perfetto per avventure internazionali. Gli elementi distintivi – il logo The Bat e la grafica del titolo del film – decorano la parte inferiore dell’orologio.

Le due corone, posizionate in maniera inusuale, gestiscono i quadranti separati. Il logo Police, posizionato sull’elemento cilindrico al centro, aggiunge un tocco di artigianalità all’orologio. Il cinturino di pelle completa il look finale del segnatempo.

Police The Batman orologi: Edizione Vengeance

La furia imperturbabile di The Batman prende vita nell’edizione Vengeance (Vendetta) dell’orologio. Questo segnatempo è dotato di tre quadranti per tre fusi orari separati. L’orologio si presenta con una cassa di 49 x 56 mm e un bracciale in acciaio inossidabile placcato nero. Il quadrante principale è collocato in profondità, con indici proiettati verso l’alto e verso l’esterno.

La cassa e il quadrante sono intrisi del personaggio, con viti dal carattere “industrial” e il simbolo The Bat posto su differenti livelli, che creano un senso di profondità e di innovazione. Ciascuna delle tre corone scanalate presenta l’iconico logo “P”.

Police The Batman orologi: Edizione Gotham City

Un’ode alla città testimone di tutto, l’edizione Gotham City è animata da una retroilluminazione all’interno di una cassa in acciaio inossidabile placcato nero di 44 x 52 mm. Il leggendario simbolo di The Batman si illumina sul quadrante scuro connotato da una texture a nido d’ape. La corona prominente posizionata a ore quattro è protetta dal copri-corona funzionale in metallo. A completare l’orologio, un morbido cinturino in silicone con inserti in metallo con inciso il simbolo The Bat su entrambi i lati.

Police The Batman orologi: Catwoman Edition

Un elegante orologio multi-quadrante ispirato al personaggio agile e veloce di Catwoman. Il segnatempo è dotato di una cassa in acciaio inossidabile placcato nero di 40 x 46 mm ornata da una lunetta decorata con pietre di colore nero corvino. Il quadrante a due livelli presenta il logo The Bat incassato. A completarlo, 12 indici sapientemente sfaccettati e lancette lucide sfaccettate in perfetta armonia con lo stile di Catwoman. Il cinturino di pelle ha un carattere proprio, strutturato nella finitura con decorazioni funzionali.

I quattro orologi in edizione limitata saranno disponibili al pubblico a partire da venerdì 4 febbraio 2022 in tutti i principali rivenditori.

