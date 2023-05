Premiata scarpe Clay è il nuovo modello che ridefinisce il concetto di slip on. Clay, una sneaker dal sapore vintage e dall’attitudine skate, è la protagonista di una nuova wave riguardante il mondo slip on. Suola in gomma con profilo a cassetta descrivono una sneaker street, essenziale e stilosa.

Premiata scarpe Clay: il video della campagna

Una urban sneaker dall’eclettismo minimale evidenziato dall’assenza di lacci, disponibili nel packaging, che rinnova il concetto di slip on grazie ad una calzata perfetta concessa dal design rigoroso e dai materiali scelti per la sua progettazione. Gli scatti della campagna

Clay giungono da Lisbona, una delle mete preferite per gli street sport e le passioni estive.

La capitale portoghese è lo scenario perfetto per raccontare una sneaker affine al mondo del surf e della natura. Le immagini di campagna ci

trasportano infatti sulle infinite spiagge dell’oceano Atlantico e nelle cool destination della città.

Il lancio di Clay è legato ad un progetto esclusivo, un’ inedita collaborazione con alcuni dei più importanti retailer che propongono Premiata nel mondo. Le inedite custom del modello Clay saranno proposte in limited edition da alcuni top store tra cui D’aniello di Aversa, Concrete Store di Amsterdam, Nino Alvarez di Madrid e Barcellona, Beymen in Turchia e Sigrun Woher di Stoccarda.

I modelli special lavorano sulla creatività delle Clay di collezione, aggiungendo varianti colore nei dettagli, pur mantenendone il rigore sport chic e la raffinatezza tipiche della white sneaker.

