Roger Dubuis Lamborghini Excalibur Spider Huracán: il rombo dei motori, le vibrazioni potenti e l’adrenalina scorre nelle vene ad ogni accelerazione. Nel corso degli anni, le corse di supercar hanno offerto un’esperienza emozionante dall’inizio alla fine. Ora, Roger Dubuis riprende i colori più leggendari del mondo dello sport, presentando un orologio dallo stile iconico.

Il design del nuovo Excalibur Spider Huracán Monobalancier si ispira alla lunga collaborazione di Roger Dubuis con Lamborghini Squadra Corse, mentre la colorazione abbraccia l’iconica fusione di rosso, bianco e blu, come omaggio all’emblematica livrea da corsa dei decenni passati.

Roger Dubuis Lamborghini Excalibur Spider Huracán: caratteristiche

Esplorare questo design espressivo permette di scoprire ancora più dettagli che vi lasceranno senza fiato. Dopo aver creato un segnatempo eccezionalmente innovativo, i meticolosi orologiai di Roger Dubuis lo hanno arricchito di dettagli che si ispirano al mondo delle corse automobilistiche, riproducendo le linee scultoree e le caratteristiche della celebre Lamborghini Huracán.

Con 60 ore di riserva di carica, il calibro RD630 è un esempio lampante dell’incontro tra la maestria degli orologiai e la visione futuristica degli ingegneri del brand. Roger Dubuis ha realizzato questo movimento performante con prestazioni all’avanguardia, tecnologia rivoluzionaria ed estetica estremamente raffinata.

Un rapido sguardo catapulta immediatamente l’osservatore nel mondo del motorsport, conferendo al segnatempo un tratto decisamente distintivo. Si noterà che il calibro di questo straordinario Monobalancier richiama le forme delle iconiche prese d’aria delle supercar, mentre i doppi bariletti, posizionati tra le ore 5 e le ore 7, sono un’altra caratteristica distintiva degli orologi Huracán della Maison.

Ma l’elemento forse più audace in assoluto è il bilanciere inclinato posizionato alle ore 12. Nel settore orologiero, così come in quello delle supercar, sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Il bilanciere occupa una posizione di primo piano e ricorda il tachimetro sul cruscotto della Huracán.

Ma è l’angolo di 12 gradi a renderlo unico. Questa innovativa inclinazione compensa la posizione naturale del polso quando è appoggiato su una superficie, così il bilanciere resta in una posizione orizzontale più favorevole. Questo si traduce in un aumento delle prestazioni senza il bisogno di modificare le proporzioni dell’orologio. Per ottimizzare la già eccellente leggibilità, Roger Dubuis ha fatto ruotare questo elemento, in modo da rendere visibili le oscillazioni a spirale posizionate nel cuore del segnatempo.

Il datario del calibro si trova alle ore 6. Osservando il retro, sul disco della data si nota una serie di simboli enigmatici. Frontalmente, invece, il disco ruota davanti a un decodificatore colorato, che svela le cifre nella loro forma più chiara.

Sul retro dell’orologio, Huracán svela un’ulteriore sorpresa: una massa oscillante a 360° direttamente ispirata ai cerchioni della supercar, che crea un effetto ottico ipnotizzante quando è in movimento.

Guardando ai leggendari colori del mondo delle corse degli anni ’80 e ’90, questo orologio con cassa da 45 mm mette il turbo in virtù del suo spirito rétro. I materiali, invece, sono tutt’altro che classici, a partire dalla stessa cassa realizzata in titanio DLC nero, un materiale resistente e leggero al contempo che protegge il calibro in modo ottimale.

La parte superiore della cassa è dotata di una lunetta bianca realizzata con un materiale iper-tecnologico noto come Fibra Minerale Composita (MCF), più leggero del 13% rispetto al carbonio e 2,5 volte più leggero della ceramica.

Anche la corona è ispirata al mondo delle supercar: riproducendo i dadi delle ruote della Lamborghini Huracán, presenta una fascia rossa e una serie di alette esteticamente suggestive e anche funzionali favorendo una presa migliore. E come tocco finale, il logo Excalibur Huracán, stampato in nero sul vetro zaffiro del fondello.

Tra comfort, stile e audace versatilità, il cinturino dell’orologio è un altro capolavoro: blu con dettagli traforati rossi, presenta intarsi in pelle di vitello e riproduce esattamente il motivo degli pneumatici Pirelli Trofeo R sul retro della gomma nera. Il sistema di sgancio rapido consente di cambiare il cinturino e di personalizzare l’orologio in pochi secondi. Questo Excalibur Spider Huracán Monobalancier è prodotto in una serie limitata di 88 esemplari.

