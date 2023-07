E’ arrivata la quinta generazione di dispositivi pieghevoli Galaxy: Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. I nuovi device pieghevoli consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, offrono molteplici opzioni di personalizzazione e garantiscono prestazioni potenti.

Samsung Galaxy Z Flip5: il dispositivo tascabile

Galaxy Z Flip5 ha la nuova Flex Window, ora 3,78 volte più ampia di quella della generazione precedente, che offre numerose nuove funzionalità. Le opzioni di personalizzazione, che comprendono, tra gli altri, gli orologi informativi e grafici che si possono abbinare ai quadranti dei Galaxy Watch6, consentono di rendere ancor più unico ed esclusivo il device. Inoltre, la nuova custodia Flipsuit Case di Galaxy Z Flip5 fornisce una protezione del dispositivo con una scheda NFC intercambiabile, dando possibilità agli utenti di associare il design della Flex Window a quello della cover.

Da chiuso Galaxy Z Flip5 offre una praticità d’uso senza precedenti. Dalla Flex Window è possibile accedere velocemente e agevolmente alle informazioni utili. Grazie ai Widget, gli utenti possono controllare le previsioni meteo, le riproduzioni musicali e ascoltare la musica preferita con Controller Musicale, oppure rimanere sempre aggiornati sul mercato azionario tramite il widget di Google Finanza.

Semplicemente pizzicando lo schermo, si potrà attivare la Visualizzazione Multi Widget che offre la possibilità di dare un’occhiata a tutti i Widget e passare immediatamente da uno all’altro. Inoltre, è possibile controllare le notifiche e accedere alle Impostazioni rapide per Wi-Fi o Bluetooth con estrema facilità. Senza nemmeno dover aprire il dispositivo si può scorrere la cronologia delle chiamate per richiamare quelle perse e rispondere ai messaggi utilizzando la funzionalità Risposta rapida tramite una tastiera Qwerty completa e avendo la piena visibilità dello storico delle chat. Scorrendo velocemente verso l’alto sullo schermo, si accede a Samsung Walletix per pagare in mobilità, accedere a carte fedeltà e coupon, carte d’imbarco, chiavi digitali e certificazioni sanitarie.

Galaxy Z Flip5 offre anche l’esperienza di fotocamera più versatile in assoluto su uno smartphone Samsung Galaxy. Grazie all’ampia Flex Window è possibile scattare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore, mentre con FlexCam gli utenti possono effettuare foto straordinarie e a mani libere da differenti angolazioni.

Visualizzare e modificare gli scatti in Modalità Flexx è semplice e veloce: gli utenti possono facilmente editare le immagini o regolare la tonalità di colore tramite la Visualizzazione rapida nella Flex Window. Quando si scatta una foto a un amico, la funzione Anteprima sullo schermo esterno consente di visualizzare la propria immagine nella Flex Window per specchiarsi e apportare modifiche in tempo reale, in modo da immortalare l’istantanea perfetta. Gli utenti possono catturare una foto nitida in mobilità grazie a Stabilizzatore, la funzione che consente riprese stabili, mentre Inquadratura automatica dà la certezza che tutti i protagonisti della foto vengano inclusi nell’immagine.

Galaxy Z Flip5 aggiunge miglioramenti dell’IA alla potente esperienza fotografica, rendendo speciale ogni foto. Con le funzionalità Nightography migliorate, che ottimizzano le immagini e i video in presenza di luce ambientale, è possibile dare sfogo alla creatività anche in condizioni di scarsa luminosità. L’algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’IA corregge qualsiasi rumore visivo che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, esaltando al tempo stesso i dettagli e i toni cromatici. Anche da lontano le foto sono più nitide grazie allo zoom digitale 10Xxiii.

Samsung Galaxy Z Fold5

Pur essendo il Fold più sottile e leggero, Galaxy Z Fold5 dispone di uno schermo ampio e immersivo e oltre alle funzioni Multischermo e App Continuity, ha una vasta gamma di funzionalità, tra cui la barra delle applicazioni, il trascina e rilascia, e l’ottimizzazione di app di terzi. Anche la S Pen Fold Edition è stata perfezionata in modo da offrire su Galaxy Z Fold5 un’esperienza di scrittura di livello superiore.

La Barra delle applicazioni migliorata garantisce una produttività maggiore, permettendo di passare rapidamente tra le app utilizzate più spesso. Ora fino a quattro applicazioni recenti sono pronte per essere aperte per lavorare in modo più efficiente. La funzionalità trascina e rilascia a due mani, ottimizzata di recente, consente anche un aumento della produttività durante lo spostamento di contenuti tra app. Basta toccare e tenere premuta un’immagine nella Galleria con un dito e con un altro aprire l’app Samsung Notes per trascinare e rilasciare l’immagine. In presenza di un pop-up nascosto, un’app può continuare a funzionare in background, consentendo agli utenti di guardare i contenuti video a schermo intero e di chattare con gli amici in un pop-up mobile a lato dello schermo.

Lo schermo principale da 7,6 pollici offre una visione ampia e cinematografica che consente agli utenti di godersi il proprio film preferito, sia in modalità orizzontale, sia verticale e di svolgere più attività in mobilità.

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5: prezzi e colori

Con Galaxy Z Flip5, gli utenti possono dare sfogo all’espressività scegliendo tra svariati colori (Mint, Graphite, Cream e Lavender) e accessori come la custodia trasparente Clear Gadget Case, la Flap Eco-Leather Case realizzata in eco-pelle, la Flipsuit Case e la comoda custodia in silicone con anello, per creare un look più personalizzato.

Galaxy Z Fold5 è disponibile in Icy Blue, Phantom Black e Cream, insieme a una varietà di custodie accattivanti e all’insegna della praticità, quali la Slim S Pen Case, la Clear Gadget Case, l’Eco-Leather Case, e la Standing Case con Strap.

Galaxy Z Flip5 è disponibile nelle seguenti configurazioni:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di 1249 €

Nella versione da 512GB al prezzo consigliato di 1369 €

Galaxy Z Fold5 è disponibile nelle seguenti configurazioni:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di 1999 €

Nella versione da 512GB al prezzo consigliato di 2119 €

Nella versione da 1TB al prezzo consigliato di 2339 €

Galaxy Z Flip5 e Fold5 sono costituiti da una maggiore varietà di materiali riciclati rispetto alle generazioni precedenti, tra cui vetro e alluminio riciclati pre-consumo, e plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in PET.

