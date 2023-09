Stylmartin sneaker Iron WP Bronze dal sorprendente effetto “metallico”

La sneaker Stylmartin Iron WP Bronze si aggiorna nella nuova versione 2023/2024, un grande classico all’interno della gamma sneaker della casa trevigiana. Tuttavia la particolarità di questo modello è la sfumatura di colore e la finitura della tomaia, spazzolata artigianalmente a mano per ottenere un effetto bronzo “vissuto”.

Una sneaker che strizza l’occhio sia all’utilizzo in sella ad una motocicletta sia per l’utilizzo quotidiano. Tuttavia, proposta in una gamma taglie unisex, la Iron WP Bronze offre protezione in sella e un alto livello di comfort durante la camminata. Questo grazie alla presenza di protezioni interne in PU, posizionate su entrambi i lati, efficaci all’occorrenza. Da non trascurare inoltre il paracambio in pelle.

Inoltre, tra le qualità spicca anche l’uso di materiali waterproof e idrorepellenti, capaci di isolare il piede dall’umidità, la presenza di una membrana traspirante per garantire al contempo il corretto ricircolo d’aria e il sottopiede anatomico e microforato. Infine, la chiusura con lacci forniti in due varianti colore e la suola in gomma Total Black per garantire un ottimo grip.

Stylmartin sneaker Iron WP Bronze: prezzo

La Stylmartin sneaker Iron WP Bronze, Certificata CE secondo normativa EN 13634:2017, è infine proposta dalla taglia dalla 36 alla 47 ad un prezzo al pubblico di 199,00 euro.

