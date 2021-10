Gli accessori indispensabili per usare il monopattino elettrico in sicurezza e praticità.

Quali sono gli accessori per monopattino elettrico davvero utili e che possono migliorare la vostra esperienza su questi mezzi di mobilità?

Si, perchè chi ha già fatto il grande acquisto si trova subito di fronte ad alcuni dubbi. Qual è il sistema più pratico per trasportare una borsa e farmi notare di sera? Esistono antifurti? Esistono borse per riporlo in macchina o sui mezzi pubblici? Siete invece tra quelli che non hanno ancora comprato il monopattino elettrico e volete qualche consiglio? Qui i migliori monopattini elettrici ad un prezzo dal prezzo abbordabile. In ogni caso tranquilli, ci siamo qui noi.

La lista dei migliori 5 accessori per monopattino elettrico tenendo conto praticità e sicurezza alla guida.

Ne abbiamo scelti 5 che secondo noi non devono mancare nel corredo di chi affronta la strada tutti i giorni, su un mezzo di micromobilità. Abbiamo cercato di prevenire ogni evenienza, ma vi ricordiamo di viaggiare sempre visibili, e mai sul marciapiede.

1 – Viaggiare con il casco con luci led e visiera smontabile, perchè la sicurezza viene prima di tutto

Lo sappiamo, il casco non è obbligatorio ma c’è sempre la possibilità di un capitombolo, e di farsi male. Invece noi vogliamo usare il nostro monopattino elettrico in tutta sicurezza, e questo casco fa al caso nostro.

Uno degli accessori per monopattino elettrico più importanti, è realizzato in PVC ad alta densità con interno in polistirene espanso EPS in modo da assorbire l’eventuale impatto. La spugna di rivestimento può essere rimossa ed è lavabile. Questo casco è dotato di luci posteriori a LED che si illuminano in modalità diverse: sempre acceso, lampeggio lento e lampeggio veloce. La visiera è agganciata tramite magnete, e protegge gli occhi dal pulviscolo stradale e dal sole, ed è facile da rimuovere con una mano. Non ultimo, le fessure sono ampie, in modo da garantire un buon flusso d’aria di raffreddamento, per andare in giro in monopattino anche in estate.

ha registrato quasi 2000 voti con media 4,5 su 5.

2 – La maniglia porta monopattino per trasportarlo comodamente

Un oggettino piccolo ma utilissimo, per quando c’è la necessità di portare il monopattino a piedi, magari sui mezzi pubblici, al lavoro o a casa.

In pratica funziona come le maniglie di una borsa o di uno zaino. E’ realizzata in tessuto in gomma e nylon. Il design della maniglia consente di risparmiare tempo e fatica e di essere, per un trasporto piuttosto comodo. La capacità di carico è di 50 kg,



3 – C’è sempre bisogno di spazio, e la borsa per monopattino elettrico è una bella invenzione

Certo, ci sono anche gli zaini, ma se dovete trasportare qualcosa di pesante, se fa caldo o se girate con una giacca classica, questa potrebbe rovinarsi o spiegazzarsi. Tra gli accessori per monopattino elettrico, la comoda borsa da appendere al manubrio è un “must have”.

Si monta facilmente con 4 nastri di velcro. Il tessuto esterno è in poliestere, impermeabile e resistente ai raggi solari, mentre l’interno è realizzato in guscio rigido EVA, solido e non deformabile. La capacità è di 3 litri e, a seconda del monopattino elettrico, ci potrebbe stare una batteria aggiuntiva.

ha registrato 4,7 su 5 stelle.

4 – Ogni tanto, c’è bisogno di un antifurto meccanico per il nostro monopattino elettrico

Diciamo la verità: è meglio non lasciarlo in strada. Ma se proprio deve capitare, meglio avere una catena a portata di mano. Anzi, in questo caso, un paio di manette… In più, potete usarlo anche per le vostre bici!

L’antifurto è quindi uno degli accessori per monopattino elettrico indispensabili. Viene prodotto da MasterLock, uno dei nomi più noti del settore. La struttura è in acciaio laminato temprato e maglie con perno rinforzato. E’ molto facile da regolare, installare e da trasportare: si piega in due e può essere riposto nella borsa sul manubrio o in uno zainetto.

ha registrato più di 900 voti con media 4,5 su 5.

5 – Facciamoci sentire con il campanello per il monopattino elettrico

Può capitare di essere nella condizione di farci sentire da qualcuno, e non necessariamente per una emergenza. Il campanello è un accessorio per monopattino elettrico utilissimo ed economicissimo, e ovviamente può essere usato anche sulle bici.

In questo caso l’utilizzo è chiaro e semplicissimo. Piuttosto, questo campanello è disponibile in tre colori (rosso, blu e nero) in modo da intonarsi con il vostro monopattino.



Non ultimo… gli altri accessori da prendere davvero in considerazione:

—–

