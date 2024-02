La nuova Canyon Lux Trail 2024 è una MTB da Cross Coutry completamente riprogettata, disponibile in 6 modelli tutti con telaio in carbonio.

La Canyon Lux Trail è una mountain bike da XC completamente riprogettata e pronta per gareggiare. Tuttavia Lux Trail 2024 ridefinisce il segmento cross country. Siamo quindi di fronte ad una MTB interamente riprogettata che condivide il DNA con la collaudata Lux World Cup.

La geometria della Lux Trail è in grado di garantire la guida più confortevole e meno faticosa possibile. Il tubo sella inclinato mantiene il ciclista in una posizione ideale per attaccare le salite, mentre l’angolo di sterzo ridotto gli permette di avere il pieno controllo per affrontare le discese tecniche. L’aumento dell’angolo del tubo sella di 1,5° (76°) consente al ciclista di assumere una posizione più eretta che contribuisce a rendere più confortevoli le lunghe percorrenze.

Punto di forza della nuova Lux Trail è sicuramente il telaio CFR. Tuttavia nella taglia M pesa solo 1.996 g. La costruzione dei telai CFR vede sottili strati di carbonio sapientemente lavorati, stratificati strategicamente per offrire un sostegno robusto dove serve e per ottenere un’impressionante riduzione di peso totale. Le regolazioni dell’ammortizzatore, l’escursione del dropper post e le dimensioni del cockpit, specifiche per ogni taglia, rendono la Lux Trail pronta a gareggiare.

I modelli Lux Trail CFR sono dotati di un cockpit Trail integrato in carbonio, mentre i telai XS hanno una taglia specifica. A differenza di altri modelli di questa categoria, ogni Lux Trail è in grado di contenere due borracce all’interno del telaio, in modo che i ciclisti possano lasciare a casa lo zaino durante le lunghe uscite.

Il ciclista ha il controllo completo delle sospensioni, da 120 mm e 115 mm al posteriore. Inoltre, un comando montato sul manubrio consente di passare rapidamente da una modalità di sospensione all’altra: Open, Pedal e Locked. La modalità Open consente di sfruttare l’intera escursione delle sospensioni anteriori e posteriori per ottenere la massima trazione. La modalità Pedal mantiene la bicicletta più in alto nella sua escursione, perfetta per affrontare le salite con meno pedalate. La modalità Locked blocca completamente le sospensioni per un’efficienza incredibile, permettendovi di scaricare tutta la vostra potenza durante gli sprint e le salite asfaltate.

Canyon Lux Trail: disponibilità e prezzi

La Lux Trail è disponibile in sei modelli. Due modelli CFR: Lux Trail CFR LTD e Lux Trail CFR: quattro modelli CF: Lux Trail CF 9, 8, 7 e 6. Tutti sono dotati di telaio in carbonio, bloccaggio remoto delle sospensioni e reggisella telescopici.

Canyon Lux Trail CFR LTD : forcella RockShox SID Ultimate, ammortizzatore RockShox SIDLuxe Ultimate 3-Pos RMT, freni SRAM Level Ultimate Stealth, trasmissione SRAM XX AXS Eagle Transmission, ruote DT Swiss XRC1200. Peso taglia M 11,66 kg. Prezzo € 8.499 .

: forcella RockShox SID Ultimate, ammortizzatore RockShox SIDLuxe Ultimate 3-Pos RMT, freni SRAM Level Ultimate Stealth, trasmissione SRAM XX AXS Eagle Transmission, ruote DT Swiss XRC1200. Peso taglia M 11,66 kg. . Canyon Lux Trail CFR : forcella FOX 34 SC Factor, ammortizzatore FOX Float SL Factory 3-Pos RMT, dropper post FOX Transfer SL Factory, freni e trasmissione Shimano XTR. Peso taglia M 11,25 kg. Prezzo € 6.999 euro .

: forcella FOX 34 SC Factor, ammortizzatore FOX Float SL Factory 3-Pos RMT, dropper post FOX Transfer SL Factory, freni e trasmissione Shimano XTR. Peso taglia M 11,25 kg. . Canyon Lux Trail CF 9 : forcella RockShox SID Select+ da 120 mm, ammortizzatore RockShox SIDLuxe Select+ 3-Pos RMT, freni SRAM Level Silver Stealth, RockShox Reverb AXS e SRAM GX AXS Eagle Transmission, ruote DT Swiss XRC1501. Peso taglia M 12,45 kg. Prezzo € 5.699 .

: forcella RockShox SID Select+ da 120 mm, ammortizzatore RockShox SIDLuxe Select+ 3-Pos RMT, freni SRAM Level Silver Stealth, RockShox Reverb AXS e SRAM GX AXS Eagle Transmission, ruote DT Swiss XRC1501. Peso taglia M 12,45 kg. . Canyon Lux Trail CF 8 : forcella FOX 34 SC Performance Elite 120 mm, FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT 115 mm, dropper post FOX Transfer SL Performance Elite, trasmissione Shimano XT e freni Shimano XT Peso taglia M 12,48 kg. Prezzo € 4.699 .

: forcella FOX 34 SC Performance Elite 120 mm, FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT 115 mm, dropper post FOX Transfer SL Performance Elite, trasmissione Shimano XT e freni Shimano XT Peso taglia M 12,48 kg. . Canyon Lux Trail CF 7 : forcella FOX 34 SC Performance, ammortizzatore FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT, freni e trasmissione Shimano SLX. Peso 12,9 kg taglia M. Prezzo € 4.699 euro .

: forcella FOX 34 SC Performance, ammortizzatore FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT, freni e trasmissione Shimano SLX. Peso 12,9 kg taglia M. . Canyon Lux Trail CF 6: forcella FOX 34 SC Performance, ammortizzatore FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT, freni e la trasmissione Shimano Deore. Peso taglia M 13,1 kg. Prezzo € 3.299.

Copyright Image: Sinergon LTD