La linea di micro-mobilità urbana di Ducati si arricchisce con le nuove e-bike pieghevoli Ducati Scrambler SCR-X e SCR-E GT, sviluppate da Platum con il supporto del Centro Stile Ducati.

E-Bike pieghevoli Ducati Scrambler SCR-X e SCR-E GT: caratteristiche

Le due novità della linea Ducati Urban e-mobility si identificano per il motore potenziato da 48V, perfetto per affrontare in modo agile e sostenibile le strade della propria città e non solo, godendo del tempo libero all’aria aperta e condividendo momenti di gioia e divertimento in pieno stile Scrambler.

L’e-bike pieghevole SCR-X è ideale per i contesti più urbani. È dotata di ruote urban 20” x 4.0’’, di forcella ammortizzata e di un pratico portapacchi posteriore integrato che supporta un carico fino a 25kg. La batteria è da 499Wh ed è in grado di garantire un’autonomia fino a 80 km con una piena carica, a una velocità massima di 25 km/h.

Per gli amanti dell’avventura e delle gite fuori porta è stata invece studiata SCR-E GT. Grazie alle ruote off-road, sempre di misura 20’’ x 4.0’’, e al supporto full suspension fornito dalla forcella anteriore ammortizzata e dall’ammortizzatore centrale, SCR-E GT è studiata per affrontare anche terreni diversi come la sabbia delle spiagge o le strade bianche di campagna. Questo modello è alimentato da una batteria da 614Wh che, a piena carica, permette anch’essa di percorrere fino a 80 km.

Le due versioni sono spinte da un motore posteriore potenziato Bafang da 48V, in grado di fornire una coppia di trasmissione da 60Nm. Entrambe sono equipaggiate con ruote fat, che rendono i mezzi più stabili e facili da controllare, e di freni a disco idraulici anteriori e posteriori con sensore cut-off per un’esperienza di frenata efficace e sicura.

Le e-bike pieghevoli Ducati Scrambler SCR-X e SCR-E GT sono caratterizzate da un telaio in alluminio agilmente ripiegabile in poche semplici mosse, ideale per un pratico trasporto. Le batterie sono ben protette e integrate nel telaio, facilmente estraibili così da rendere la ricarica più comoda.

Entrambi i modelli montano un cambio Shimano Tourney a 7 rapporti e una centralina di ultima generazione che, tramite l’efficientamento energetico, prolunga la durata della batteria evitando sprechi di energia. Il display LCD waterproof permette di gestire comodamente le principali funzioni come accensione dell’e-bike, attivazione delle luci e la selezione fra i vari livelli di assistenza.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.