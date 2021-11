58 km di percorso sulle colline di Ravenna per 1700m di dislivello.

Si svolgerà domenica 3 luglio 2022 la 1° Granfondo SIXS. Una Granfondo di MTB richiede all’atleta impegno e passione, caratteristiche che da sempre fanno parte del DNA SIXS. Tuttavia, è proprio questo spirito, quello che muove ogni sfida, ad aver portato l’azienda romagnola a unire le proprie forze al Romagna Bike Grandi Eventi per organizzare questo evento che si svolgerà sulle colline dell’appennino ravennate.

Granfondo SIXS: 58 km in fuoristrada e 1700m di dislivello

La 1° Granfondo SIXS è una gara “OFF” legata al territorio in cui SIXS è nata e si è sviluppata, territorio che plana dall’appennino. Il percorso non ancora definito in tutti i suoi dettagli, avrà una lunghezza di circa 58 km con 1700 metri di dislivello, e si snoderà, con partenza e arrivo a Riolo Terme, attraversando boschi, colline e valli che caratterizzano il territorio.

Una gara che aspira a diventare, come il Rally di Romagna, corsa a tappe di livello europeo, aperta agli atleti e ai cicloamatori che amano la competizione e la sfida con gli altri e con se stessi. L’organizzazione allestirà a Riolo, nel luogo di partenza e arrivo, un’area servizi attrezzata che sarà a disposizione di tutti i partecipanti con area lavaggio bici, area ristoro, etc.

Il pacco gara, fornito a tutti gli iscritti, sarà naturalmente impreziosito da un capo tecnico SIXS scelto fra le tante referenze presenti nell’amplissimo catalogo fatto di maglie e salopette termoregolanti/traspiranti, leggings, calze, gilet impermeabili, scaldacollo, calotte sottocasco, etc.

Infine, la Granfondo si presenta davvero con le migliori carte e sin dal suo esordio entrerà a far parte dei circuiti Tour 3 Regioni e Italian 6 Races. Per rimanere informati sulla gara visitate il sito dedicato.

