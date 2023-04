Monopattino elettrico truccato: 5.000 euro di multa e sequestro del mezzo a La Spezia

Un uomo alla guida di un monopattino elettrico truccato è stato fermato dalla polizia locale di La Spezia per un controllo. Il conducente ha ricevuto una sanzione di circa 5.000 euro e il sequestro del mezzo. Infatti, il monopattino era in grado di superare i 60 km/h, quindi equiparato ad un ciclomotore, ma senza essere munito della targhetta e del certificato di circolazione. Ovviamente, l’utilizzatore non possedeva la patente di guida necessaria e non indossava il casco protettivo.

La polizia ha anche rilevato la mancanza della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, il che potrebbe avere gravi conseguenze in caso di incidente stradale. Oltre alla sanzione, il mezzo è stato sequestrato per la successiva confisca. Secondo la polizia locale della città ligure, dall’inizio dello scorso anno sono già stati sanzionati circa cinquanta conducenti di monopattini e biciclette per comportamenti pericolosi e irresponsabili alla guida.

Tra le violazioni più comuni si segnalano il transito sui marciapiedi, il mancato rispetto dei semafori e della segnaletica verticale, l’inosservanza delle regole sulla precedenza nelle strade. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni comprese tra i 50 ed i 400 euro.

Questi episodi dimostrano l’importanza di rispettare le regole della strada anche quando si utilizzano mezzi di trasporto alternativi come i monopattini elettrici. L’uso corretto di questi mezzi è fondamentale per la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. La polizia continua a monitorare attentamente la situazione e ad intervenire con sanzioni adeguate per garantire la sicurezza di tutti.

