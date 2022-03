Il Voiager 5 è più sostenibile in quanto è composto da due volte la quantità di materiali riciclati rispetto ai modelli precedenti.

Monopattino elettrico Voiager 5: Voi Technology, azienda svedese di micromobilità, ha lanciato l’ultima generazione di monopattini elettrici il Voiager 5 (V5), un modello che si contraddistingue per la sicurezza e la sostenibilità.

Monopattino elettrico Voiager 5: caratteristiche

Voi ha progettato il design del V5 partendo dai punti di forza del modello precedente, il Voiager 4 (V4), il primo monopattino elettrico di flotte in sharing dotato di frecce che è stato reso disponibile in Italia. Il V5 è il monopattino di Voi più ecosostenibile, poiché composto da elementi facili da riparare e riutilizzare e principalmente costituiti da materiali riciclati: più del doppio rispetto ai modelli precedenti.

Il V5 presenta anche un design aggiornato della dashboard, un supporto integrato per il cellulare e lo spegnimento automatico delle frecce di direzione, affinché l’esperienza di guida dell’utente sia più semplice, efficiente e sicura.

Monopattino elettrico Voiager 5: ruote e freni

Per una maggiore sicurezza e per una guida più stabile anche sul pavé di Milano o i sanpietrini di Roma, il V5 ha una ruota frontale più grande rispetto al modello precedente, un battistrada più spesso e una migliore ammortizzazione. La distanza tra suolo e pedana è stata aumentata per permettere alle ruote di affrontare meglio le eventuali buche del manto stradale, consentendo all’utente di muoversi più agevolmente in città. I freni del V5 sono ottimizzati per essere più resistenti e robusti. I cavi sono di ultima generazione, rinforzati a prova di vandalismo e garantiscono una più facile revisione dei freni. .

Monopattino elettrico Voiager 5: design

Un nuovo design della dashboard del V5, grazie all’aggiunta di un porta cellulare integrato al manubrio e posto in posizione centrale, che permette agli utenti di muoversi in modo più sicuro. Un manubrio più ergonomico in cui i freni, l’interruttore delle frecce e il campanello sono più facili da raggiungere, anche per chi ha mani piccole. Indicatori di direzione a cancellazione automatica, per evitare che gli utenti debbano abbassare lo sguardo durante la corsa per disattivarli.

Monopattino elettrico Voiager 5: sostenibilità

Voi continua a migliorare i propri mezzi con l’obiettivo di creare un monopattino elettrico completamente sostenibile e circolare. Basandosi sui punti di forza dei precedenti modelli, il nuovo V5 ha aumentato ulteriormente la sua sostenibilità:

estendendo la durata della sua vita a cinque anni

aumentando la modularità per contrastare i danni degli atti di vandalismo, facilitare le riparazioni e il riutilizzo delle parti utilizzando una maggiore percentuale di materiali riciclati

garantendo il riutilizzo e riciclo dei suoi componenti a fine ciclo vita.

Il V5 è costruito utilizzando le soluzioni più sostenibili attualmente disponibili sul mercato in termini di riciclo. La percentuale di materiali riciclati che costituiscono il monopattino elettrico è ora superiore al 30%, più del doppio rispetto al modello precedente. Questo risultato è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con tutta la supply chain. Inoltre, quasi il 90% dei componenti del veicolo sono stati riprogettati per migliorare la durata e la riparabilità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.