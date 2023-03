Treni low cost ad alta velocità a due piani in Italia: il piano di SNCF

SNCF, l’azienda ferroviaria francese, sta lavorando da diversi mesi su un progetto “segreto” per portare in Italia l’alta velocità low cost. A svelarlo è stato il quotidiano “Le Parisien”, secondo il quale il Projet Allegro avrebbe come obiettivo lo sviluppo internazionale di SNFC, portando in Italia il modello di treno low-cost Ouigo, sulla linea ad alta velocità Torino – Milano – Roma – Napoli e Torino – Venezia.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, è un dato di fatto che SNCF offra un collegamento Parigi-Milano e che il modello Ouigo sia già attivo in Spagna. Per quanto riguarda l’Italia, il piano di SNCF è di offrire 13,5 viaggi giornalieri per l’Italia, tra cui nove viaggi di andata e ritorno Milano-Roma e quattro viaggi di andata e ritorno Torino-Venezia. Il lancio dovrebbe avvenire gradualmente tra giugno 2026 e marzo 2028, secondo un documento del management.

Un piano che potrebbe essere visto come una risposta all’arrivo di Trenitalia sulla linea Parigi-Lione alla fine del 2021. Una concorrenza particolare, quella dei francesi in Italia, che non andrebbero a scontrarsi direttamente con Frecciarossa ed Italo, andando invece ad intercettare il pubblico delle low cost. Un po’ come già accaduto con Ouigo in Spagna, dove grazie alla tratta Madrid-Barcellona, la compagnia ferroviaria francese si è guadagnata una fetta di mercato. In questo modo pare che i francesi andrebbero a limitare la capacità di investimento di Trenitalia, riducendo di fatto le prospettive di margine sul suo mercato italiano.

Un piano neanche troppo difficile da mettere in moto, dato che la filiale SNCF Voyages Italia (SVI), che gestisce già la tratta Parigi-Milano ha le autorizzazioni per operare sulle linee italiane. Tuttavia, la SNCF non avrebbe ancora treni adatti alla circolazione sulle linee italiane. Ecco allora in arrivo 15 treni TGV M chiamati “Corridor Sud”, ordinati ad Alstom nel luglio 2022 e che dovrebbero essere consegnati tra aprile 2026 e marzo 2028.

Vale la pena ricordare che Oiugo è un servizio ferroviario ad alta velocità che si caratterizza per i treni a due piani dalla capacità massima di 1256 passeggeri, ovvero l’equivalente di 5 Airbus A380. C’è una sola classe, ed i biglietti sono venduti esclusivamente online. A bordo non c’è servizio bar ma sono disponibili macchinette automatiche. Nel 2019 in Francia Oiugo ha trasportato 17,5 milioni di passeggeri con 52 treni a disposizione.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.