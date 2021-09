1 di 9: controlli moto

Controlli moto inverno: per molti è arrivato il momento di ricoverare la moto. Come preparare la moto per la pausa invernale? Quelli che troverete a seguire sono alcuni semplici controlli che potete fare in autonomia pur non essendo dei meccanici esperti.

Per effettuare i controlli non occorrono degli attrezzi speciali. Diverso invece è il discorso se volete procede in autonomia ad un controllo completo, in questo caso vi occorreranno alcuni attrezzi che in taluni casi sono forniti dalla casa costruttrice.