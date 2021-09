La nuova versione della urban cruiser di Kawasaki.

Lo stile non passa mai di moda e la Kawasaki Vulcan S 2022 è destinata a far battere forte il cuore sia di coloro che già amano il mondo custom e sia per chi è in possesso di patente A2 ed è alla ricerca di una moto elegante e maneggevole.

Kawasaki Vulcan S 2022: motore e caratteristiche

Equipaggiata con il motore bicilindrico parallelo raffreddato ad acqua da 649 cc, marchio di fabbrica Kawasaki, già utilizzato con successo su altri modelli di media cilindrata, è stato ottimizzato per la Vulcan S, per avere una coppia pronta e una risposta al gas fluida e controllabile sin dai bassi e medi regimi.

Racchiuso in un elegante telaio tubolare, il ritmo del motore bicilindrico si abbina perfettamente al lungo serbatoio a goccia, alla sella morbida e profonda e all’atteggiamento rilassato di questa elegante e sfacciata boulevard cruiser. L’ammortizzatore posteriore sfalsato assieme ad una robusta forcella anteriore da 41 mm regalano prestazioni e affidabilità.

L’ergonomia è garantita grazie al manubrio in stile pull-back e alla classica posizione di guida rilassata da cruiser. La possibilità di poggiare i piedi saldamente a terra da fermi rende la Vulcan S perfetta per tutte le stature dei motociclisti strizzando l’occhio anche al mondo femminile.

In termini di comfort del pilota, la Vulcan S è molto avanti rispetto alla concorrenza grazie a una gamma innovativa di opzioni Ergo-Fit. Il sistema Ergo-Fit Kawasaki offre diverse combinazioni per quanto riguarda la regolazione dell’altezza sella, delle pedane oltre alla possibilità di estensione del manubrio per personalizzare al meglio la posizione di guida ideale per ogni pilota.

Splendente con accattivanti ruote multi-razze, la combinazione di una ruota anteriore da 18 pollici nella parte anteriore e una da 17 pollici al posteriore aggiunge davvero quel qualcosa in più alla presenza di questa impressionante cruiser guidabile con patente A2.

I colori per il 2022 saranno Metallic Flat Spark Black e Metallic Matte Graphenesteel Gray/ Metallic Matt Graphite Gray.

