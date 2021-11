Piacere di guida e divertimento allo stato puro, con colori mai visti.

ME 6.0 scooter elettrico 2021 si presenta nella nuova configurazione: power-train per una resa più brillante che mai, regolazione delle sospensioni e dell’impianto frenante per un maggior comfort di guida e per prestazioni ottimali sia in modalità urbana sia in modalità extraurbana.

Il colore è energia e mai come prima d’ora il ME Motorino Elettrico si lascia contagiare dallo stile di chi lo possiede. Espressione di ciò che piace, è una tela bianca che si colora e si veste su misura.

ME 6.0 scooter elettrico 2021: caratteristiche

ME sta per Motorino Elettrico è disegnato e prodotto in Italia ed è il primo ed unico al mondo con telaio brevettato in SMC, Sheet Moulding Compound. SMC è un materiale termoindurente in fogli composto da fibre di vetro, cariche minerali, pigmenti e resine poliestere insature, ottenuto inserendo fibre di vetro tagliate su uno strato di resina poliestere. Non è un materiale nuovo nel settore automobilistico (i paraurti delle auto sono realizzati in SMC, ad esempio), ma del tutto innovativa è stata l’idea di utilizzarlo contemporaneamente come struttura portante e di copertura.

Con il suo design fortemente innovativo rispetto ai canoni classici delle due ruote, ME nasce per la mobilità urbana contemporanea (sostenibile) alle quale si propone come sintesi ideale tra forma e funzione. Grande attenzione alla meccanica, con componentistica italiana di alta gamma, in ME la tecnologia si concentra sulla funzione essenziale (il movimento) e la esalta, mentre il design minimalista e iconico dà spazio all’utilizzatore per interpretare lo scooter secondo il proprio stile.

ME in versione ME 6.0 motociclo con motore da 6 kW (velocità massima 80 km/h, autonomia 70 km), con doppia modalità di ricarica (collegamento diretto dello scooter o batteria estraibile, sempre tramite normale presa domestica da 220 v, ricarica completa da zero in 5,5 ore).

