Gli scooter a tre ruote del 2022 si caratterizzano per il loro aspetto unico, fatto di due ruote anteriori e una posteriore e specifici sistemi di sospensioni, che li rendono più sicuri rispetto ai tradizionali scooter a due ruote, senza però rinunciare alla praticità tanto apprezzata soprattutto in città.

Il mercato è piuttosto ampio, per questo abbiamo scelto 5 scooter a tre ruote da tenere d’occhio nel 2022, perché versatili e adatti per più tipologie di utilizzo. Ecco quali sono.

Scooter a tre ruote: Kymco CV3

Partiamo da uno degli ultimi arrivati. Anzi, teoricamente non è ancora arrivato in quanto dovrebbe debuttare nella primavera del 2022. L’abbiamo conosciuto ad Eicma 2021, dov’era presente sullo stand in versione concept, ed è pensato principalmente per la città.

Si distingue per delle sospensioni anteriori con architettura a parallelogramma, mentre non ci sono dati sul motore, anche se dovrebbe essere il medesimo visto sul Kymco AK 550, ovvero un bicilindrico orizzontale da 550 cc.

Piaggio MP3

Non potevamo non citare lui, il Piaggio Mp3, il primo scooter a tre ruote al mondo. Piaggio pensò a questa soluzione per rendere gli spostamenti cittadini più semplici, e anche per raggiungere più comodamente il centro di città metropolitane sempre più estese. Col tempo è stato apprezzato anche in ambito lavorativo, al punto che a lungo il Piaggio Mp3 è stato usato per le consegne della posta.

La gamma è piuttosto ampia, e va dal Piaggio MP3 300 hpe da 26 CV al più potente MP3 500 hpe 44 CV (primo scooter a tre ruote con retromarcia), mentre il medio-gamma è costituita dal MP3 400 da 35 CV. La sicurezza è aumentata, per tutte le versioni, dall’ABS a tre canali realizzato insieme a Continental e integrato all’ASR (Acceleration Slip Regulation), il controllo di trazione che si può disinserire. I prezzi partono da 6.990 euro.

Qooder QV3

Andiamo in Svizzera e parliamo del Qooder QV3, che si distingue dalla massa per il suo Hydraulic Tilting System. Il motore è un monocilindrico Euro 4 a quattro tempi e 4 valvole da 346 cc di cilindrata, che permette una potenza di 28 CV. La trasmissione è automatica CVT.

Non è leggerissimo, visto che pesa 220 kg, ma questo lo rende particolarmente stabile. Il prezzo parte da 7.990 euro.

Scooter a tre ruote: Yamaha Tricity 300

Poteva mancare Yamaha in questa classifica? Il Tricity 300 (rinnovato per il 2022) è il più grande della gamma “Urban Mobility” del marchio giapponese. Ha due ruote anteriori basculanti e un sistema Standing Assist che semplifica il posizionamento sul cavalletto centrale.

Il motore è un Blue Core Euro 5 monocilindrico a 4 tempi e raffreddato a liquido da 292 cc, con potenza di 28 CV e cambio automatico CVT. Il sistema di frenata e l’ABS sfurttano tre dischi idraulici da 267 mm, mentre i pneumatici sono tubeless e misurano 14 pollici. Gode anche di Smart Key.Il prezzo parte da 8.299 euro.

Scooter a tre ruote: Adiva AD3

Secondo italiano del lotto, Adiva AD3 è frutto della collaborazione tra Adiva e Benelli. La sua peculiarità è un avantreno a due ruote unito a un grande comfort di sella, e con un baule ai vertici della categoria per capacità di carico di ben 90 litri.

Le due ruote anteriori godono di doppi bracci oscillanti, e il telaio è una struttura mista monotubo con traliccio spaziale in acciaio ad alta resistenza. Il motore è un monocilindrico 4 tempi Euro 5 da 399 cc, per una potenza di 35 CV. La

trasmissione ha variatore automatico di velocità.

Il prezzo parte da 8.490 euro.

