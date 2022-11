La nuova Suzuki V-Strom 800 DE ad EICMA 2022

Suzuki V-Strom 800 DE fa il debutto ad EICMA 2022 dove Suzuki svela in anteprima mondiale due nuovi modelli di media cilindrata insieme a Suzuki GSX-8S. Entrambe i modelli nascono attorno a una piattaforma tecnica completamente nuova, dal ruolo centrale nella gamma di Hamamatsu anche per i prossimi anni.

In particolare, la Suzuki V-STROM 800DE, va ad affiancare V-STROM 650 e XT e la V-STROM 1050, con la V-STROM 1050 proposta al prezzo di Euro 15.290, e la V-STROM 1050DE ad Euro 15.990.

Il nuovo motore della Suzuki V-STROM 800DE

Il nuovo motore, compatto, leggero ed efficiente, è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. La scelta di una corsa relativamente lunga – 70mm – rende la sua erogazione molto progressiva e lineare, con un tiro generoso sin dai bassi regimi e una notevole vivacità anche in allungo.

Il picco di coppia è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre la potenza massima si attesta a 61 kW (83 cv) per la GSX-8S e a 62 kW (84,3 cv) per la V-Strom 800 DE. Entrambi i valori sono registrati a un regime di 8.500 giri/min. Il tutto è ottenuto sempre con la massima efficienza e con un grande rispetto per l’ambiente, grazie a un consumo che varia tra i 4,2 (GSX-8S) e i 4,4 l/100 km (V-Strom 800 DE) nel ciclo di omologazione WMTC e nel rispetto della normativa Euro 5 sulle emissioni.

Sistemi elettronici per una guida rilassata

Sulle Suzuki V-Strom 800DE e GSX-8S, così come sugli altri modelli più recenti della gamma moto di Hamamatsu, il motore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System. Al S.I.R.S. fanno capo i sistemi:

il sistema “Scegliiltiro” – Suzuki Drive Mode Selector – con tre modalità di guida

il sistema “Aprisereno” – Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile, l’acceleratore ride-by-wire

il sistema “Cambiarapido” – Bi-directional Quick Shift System;

i dispositivi Suzuki Easy Start System e “Partifacile” – Low RPM Assist.

Il controllo elettronico della trazione prevede una modalità specifica G (Gravel), che si somma alle tre standard per consentire a diversi livelli lo slittamento della ruota posteriore in accelerazione.

Suzuki V-Strom 800 DE dispone inoltre di un sistema ABS che dà la possibilità di selezionare due logiche di funzionamento ed eventualmente di escludere la funzione antibloccaggio sulla ruota posteriore.

Suzuki V-Strom 800 DE: Missione avventura

Questo modello rappresenta l’essenza dello spirito avventuroso che da sempre alberga nella stirpe delle Sport Enduro Tourer di Hamamatsu.

I fari a LED definiscono un chiaro family feeling con le altre ultime novità Suzuki e sono sovrastati da un parabrezza regolabile su tre posizioni, tanto compatto quanto protettivo. Alle sue spalle la V-STROM 800DE propone un ponte di comando dominato da un display multifunzione TFT LCD a colori e da un manubrio a sezione variabile.

La ciclistica asseconda la vocazione da globetrotter della V-STROM 800DE con un solido telaio in tubi d’acciaio abbinato a sospensioni Hitachi Astemo (Showa) con un’escursione di 220mm completamente regolabili nel precarico molla e nel freno idraulico, sia in compressione sia in estensione. Il precarico del monoammortizzatore può tra l’altro essere modificato facilmente, agendo su una pratica manopola.

Le ruote sono a raggi e le loro misure sono l’emblema di una spiccata attitudine al fuoristrada. Quella anteriore è da 21 pollici e monta uno pneumatico 90/90, mentre quella posteriore è da 17 pollici, con gomma 150/70.

La Suzuki V-STROM 800DE è proposta in tre colorazioni: Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai. Il suo equipaggiamento standard per l’Italia comprende i paramani, la griglia di protezione per il radiatore e un puntale di plastica rigida a protezione del motore. La moto potrà essere personalizzata con un ricco catalogo di accessori originali.

