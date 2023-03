VOGE Trofeo 350AC, la roadster advanced classic da 4.590 €

VOGE Trofeo 350AC è una roadster dallo stile retrò. Una moto stradale 350 che si può guidare con patente A2, con linee più tirate ed elementi moderni capaci di evolvere dalla serie Trofeo di Voge il concetto di “Advanced Classic”. Un design spiccatamente attuale viene abbinato ad elementi innovativi come il serbatoio carburante sagomato in linea con il DNA della gamma, il gruppo ottico full LED, il faro anteriore con luce di posizione a forma di lettera “V” di VOGE, il posteriore ad anello estremamente futurista e le prese d’aria laterali a branchia di squalo: la filosofia orientale del quadrato e del cerchio combina morbidezza e robustezza, fondendo perfettamente tradizione e modernità.

VOGE Trofeo 350AC completa la gamma scrambler Voge, mixando in maniera unica la tecnica dei motori bicilindrici con una cilindrata medio bassa, offrendo così un veicolo agile e leggero capace di emozionare anche i piloti più esigenti. Stile assicurato dal brillante colore Blazing Yellow, comodità garantita dalla sella bassa, prestazioni ottimizzate grazie al motore bicilindrico da 321,8 cc.

La sella alta soli 785 mm e i due comodi maniglioni laterali in alluminio permettono un’ergonomia ottimale sia per il pilota sia per un eventuale passeggero: una scelta in linea con le esigenze estetiche anche di un pubblico più giovane che vuole seguire le tendenze e reinterpretarle secondo la propria personalità.

Le Dotazioni di VOGE Trofeo 350AC

Trofeo 350AC è dotata di un display LCD con brillanti colori capace di offrire tutte le informazioni utili alla guida quali contachilometri ODO/TRIP, tachimetro, contagiri, livello e indicatore consumo medio carburante in l/100 km, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, sensore luminosità, orologio digitale, temperatura liquido refrigerante, indicatore ABS.

Sul lato sinistro della strumentazione è, inoltre, presente una comoda presa USB, per di caricare il proprio smartphone in modo agile e veloce. A completamento della dotazione, i fari full LED che garantiscono visibilità ottimale in ogni situazione.

Il motore

Nato dalla collaborazione con un grande marchio motociclistico il motore di VOGE Trofeo 350AC è un bicilindrico in linea DOHC a 4 valvole e di cilindrata pari a 321,8 cc raffreddato ad acqua, capace di erogare una potenza massima di 30,0 kW (40,8 CV) a 10.500 giri/min e una coppia massima di 31 Nm a 9.000 giri/mini.

Il cambio è a 6 marce e la velocità massima è di 158 km/h, mentre il serbatoio da 12,5 litri e i consumi di 28 km/l portano le emissioni di CO2 a 84 g/km.

La Ciclistica

Grazie alle dimensioni compatte di 2.040 x 789 x 1.085 mm, l’altezza sella di soli 785 mm e il peso contenuto di 156 kg, Trofeo 350AC trasmette un ottimo feeling di guida senza trascurare comodità e sicurezza.

Il telaio è in tubi di acciaio alto resistenziale mentre il sistema sospensivo è garantito da una forcella upside-down di diametro ø 41 mm con escursione di 125,2 mm all’anteriore e da un ammortizzatore singolo a precarico regolabile.

L’impianto frenante monta disco singolo di diametro ø 298 mm all’anteriore e da ø 240 mm al posteriore, con sistema ABS a doppio canale per garantire la massima sicurezza in ogni condizione di guida. I cerchi in lega leggera a 6 multirazze sdoppiate, infine, montano pneumatici da 110/70 ZR17 all’anteriore e 150/60 ZR17 al posteriore.

Listino prezzi e colori

Voge Trofeo 350AC è disponibile presso i rivenditori al prezzo di listino di € 4.590 f.c., nel brillante colore Blazing Yellow. Prezzi di listino franco concessionario, escluse spese immatricolazione e messa in strada.

