Ducati MotoGP Misano 2023: la domenica di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 si tinge di Giallo Ducati, un omaggio alla storia della Casa di Borgo Panigale nel mondo delle competizioni.

Sin dal Warm Up della mattina, la Desmosedici GP di Francesco Bagnaia ha una una livrea speciale con cui alle 14.00 entrerà poi in griglia per disputare i 27 giri del Gran Premio. Anche tutti i componenti del team ufficiale Ducati in MotoGP si vestiranno in Giallo Ducati e il Campione del Mondo in carica non farà eccezione, indossando una tuta nella stessa colorazione della moto.

Per Ducati si tratta del secondo episodio del progetto del “Giallo Ducati” nelle Corse , dopo che le Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati avevano sfoggiato questa colorazione in occasione dell’Emilia Romagna Round del WorldSBK, sempre nella cornice casalinga del World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Quel weekend di gara si concluse molto bene per Ducati, con una magnifica tripletta di vittorie per Álvaro Bautista (Race 1, Superpole Race e Race 2) e con il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi capace di affiancarlo sul podio in Gara 1 e nella Superpole Race.

Il giallo è un colore che ha una tradizione importante nella storia della Casa motociclistica di Borgo Panigale. Le moto sportive in questa colorazione risalgono alla prima metà degli anni ’70 (750 Sport e 750 SS Desmo del team Spaggiari), ma è negli anni ’90 che il Giallo Ducati, quello a cui la livrea speciale è ispirata, incontra il suo momento di maggior popolarità con l’impiego nel mondo delle Corse, che si estende poi alla produzione di serie.

Tra i modelli memorabili in colorazione Giallo Ducati c’è sicuramente la Ducati 748, la cui derivazione racing portò Paolo Casoli a trionfare nell’edizione 1997 delle Supersport World Series, senza dimenticare superbike come 916, 996, 749, 999 e numerosi altri modelli della gamma.

La livrea della Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team è stata disegnata da Aldo Drudi partendo dalla base grafica originale. Il Giallo Ducati diventa il colore dominante della moto e viene attraversato da blocchi e linee in nero, grigio e bianco, creando una combinazione che celebra la storia sportiva della Casa di Borgo Panigale, ma al tempo stesso conferisce al Giallo Ducati un’identità moderna e piena di energia.

