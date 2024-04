Liberty Media annuncia l’acquisizione della MotoGP

Come anticipato, Liberty Media Corporation ha annunciato l’acquisizione della MotoGP.

Con questo nuovo accordo, Dorna Sports S.L., titolare esclusivo dei diritti commerciali e televisivi della MotoGP, continuerà a essere una realtà indipendente facente parte del Liberty Media’s Formula One Group. Carmelo Ezpeleta, CEO dal 1994, rimarrà nel suo ruolo e continuerà a guidare questa realtà con il suo management. La sede della società resterà a Madrid (almeno per ora, ndr).

Dorna inoltre detiene i diritti esclusivi di altre competizioni motociclistiche, tra cui le classi Moto2 e Moto3, oltre al Campionato del Mondo FIM Enel MotoE, al Campionato del Mondo Superbike e al nuovo Campionato del Mondo Femminile FIM di Gare in Circuito.

Le cifre dell’accordo

Liberty Media acquisirà circa l’86% di Dorna, mentre il management di Dorna conserverà all’incirca il 14% delle quote societarie. La transazione riflette un valore d’impresa per Dorna/MotoGP di 4,2 miliardi di euro e un valore capitale di 3,5 miliardi di euro, con il debito esistente di MotoGP che dovrebbe restare in vigore anche dopo la chiusura.

È previsto che l’acquisizione veda il proprio completamento entro la fine del 2024 ed è soggetta all’ottenimento di autorizzazioni e approvazioni da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e investimenti stranieri in varie giurisdizioni.

Copyright Image: Sinergon LTD