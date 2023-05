Pecco Bagnaia dice che Valentino Rossi ha torto: cos’è successo?

Francesco Bagnaia arriva a Le Mans dopo la spettacolare vittoria a Jerez, ma il ricordo della scorsa stagione è ancora vivo nella sua mente. L’anno scorso, mentre lottava per la vittoria con Enea Bastianini, ha subito una caduta che gli ha impedito di salire sul gradino più alto del podio. Tuttavia, questa volta Bastianini non sarà presente a Le Mans, qui tutti gli orari tv del GP di Francia, il che rende la strada più agevole per Bagnaia nella sua difesa del titolo iridato.

Nonostante il ritorno di Marc Marquez sia stato un argomento di discussione, Bagnaia non sembra preoccupato. Con la sua Ducati Desmosedici, ha un asso nella manica che gli consente di affrontare la sfida con fiducia. La sua determinazione e il suo talento sulle due ruote potrebbero aprire le porte a un nuovo ciclo trionfale. L’obiettivo di Bagnaia è chiaro: difendere il suo trono iridato e dimostrare ancora una volta di essere uno dei piloti più forti e competitivi. Con la pista di Le Mans che si profila all’orizzonte, i fan sono pronti a vedere una battaglia epica sul circuito francese per il dominio della classifica di MotoGP.

La bella vittoria di Bagnaia a Jerez è stata celebrata due settimane fa nei box della Ducati, dove c’era anche l’amico e mentore Valentino Rossi. Scherzosamente, il Dottore ha indicato la vera debolezza di Bagnaia: partire dalla seconda posizione in poi.

Facciamo sempre molte battute con Rossi. Mi dice che quando parto in pole position, mi distraggo sempre alla partenza. Quindi sarebbe meglio non essere in prima fila, ma ovviamente non sono d’accordo. In ogni caso, puoi imparare e migliorare da tutti gli errori commessi in questa fase. È stato comunque bellissimo vedere Rossi nel box della Ducati.

La caduta dello scorso anno sul circuito francese è indelebile, ma il campione italiano è determinato a superare quel momento e a conquistare nuovi successi. Una delle incognite di quest’anno sarà come sempre il meteo, con le previsioni che annunciano pioggia per tutto il weekend. Non è una novità per i piloti correre a Le Mans durante la stagione primaverile e affrontare le difficoltà che la pioggia può portare. Tuttavia, Bagnaia è consapevole di queste sfide e si prepara ad affrontarle con determinazione.

Possiamo lottare per rimanere davanti, anche se qui è facile commettere errori come quello dello scorso anno

Mentre ci si avvicina al Gran Premio di Francia, l’attenzione si concentra su Bagnaia e su come affronterà questa sfida. La pioggia, gli ostacoli e i ricordi del passato non fermeranno il campione italiano, che è determinato a lasciare il segno sulla pista di Le Mans e a continuare la sua strada verso il successo.

