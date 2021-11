Piloti Superbike 2022: la griglia completa con i team ufficiali e privati

La griglia di partenza del 2022 sta prendendo forma con 18 piloti che sono già certi futuro in vista della prossima stagione.

Piloti Superbike 2022 – Il Campionato del Mondo Superbike 2022 sta prendendo forma con la griglia dei piloti e team confermati al via la prossima stagione. Tuttavia, l’anno prossimo ci sarà spazio per nuovi rookie e anche per dei cambiamenti in tre dei team ufficiali. Inoltre il Team HRC schiererà una coppia di piloti rookie totalmente nuova.

I due team ancora che hanno lottato per il Mondiale piloti hanno puntato sulle conferme per la prossima stagione: Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Ancora una volta Rea nel box KRT sarà affiancato da Alex Lowes mentre nel 2022 Razgatlioglu avrà come compagno di squadra ancora Andrea Locatelli. Segue l’elenco provvisorio.











































































Piloti Superbike 2022: griglia provvisoria

Piloti 2022 confermati fino a questo momento:

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK: Toprak Razgatlioglu/Andrea Locatelli

Aruba.it Racing – Ducati: Alvaro Bautista/Michael Ruben Rinaldi

Kawasaki Racing Team WorldSBK: Jonathan Rea/Alex Lowes

BMW Motorrad WorldSBK Team: Scott Redding/Michael van der Mark

Team HRC: Iker Lecuona/Xavi Vierge

GRT Yamaha WorldSBK Team: Garrett Gerloff/Kohta Nozane

Team GoEleven: Philipp Oettl

Kawasaki Puccetti Racing: Lucas Mahias

Barni Racing Team: Luca Bernardi

Bonovo action BMW Racing Team: Eugene Laverty/Loris Baz

OUTDO TPR Team Pedercini Racing: Loris Cresson

MIE Racing Honda Team: Leandro Mercado/Hafizh Syahrin

