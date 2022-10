Admiral Panorama: il nuovo superyacht di 50 metri

Admiral Panorama è il progetto del nuovo superyacht di 50 metri del flagship brand di The Italian Sea Group. Con un profilo elegante e senza tempo, Panorama è un capolavoro made in Italy per forme, linee e soluzioni stilistiche, nate dalla collaborazione di TISG con il team dello studio Piredda & Partners che ne ha curato il design degli esterni e degli interni.

Admiral Panorama: caratteristiche

Il motoryacht Panorama, progettato in acciaio con sovrastruttura in alluminio, con le sue 499GT garantisce la possibilità di fare lunghe traversate in totale sicurezza. Il design privo di barriere visive e l’elegante fluidità tra spazi esterni e interni creano un dialogo continuo e naturale tra tutti gli ambienti, caratterizzati da grandi volumi e dettagli strutturali come le altezze dei soffitti, gli ampi spazi e le grandi vetrate.

Gli interni rivelano un’atmosfera ricercata e avvolgente grazie a un’accurata selezione di materiali, pregiati e naturali, come il legno in tonalità chiare e le pietre e i metalli ruvidi. Il superyacht Panorama può accogliere fino a 12 ospiti, che possono alloggiare nelle quattro

ampie e luminose suites sul main deck e nella cabina vip sul lower deck, che può essere trasformata in una comoda sala TV, affiancata da un’area gym perfettamente attrezzata.

La zona armatoriale sull’upper deck gode di una vista aperta su tre lati e di un affaccio sul ponte privato a prua per rilassarsi in ogni momento.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.