Ferretti Group Salone Nautico Genova 2023: dopo l’inaugurazione dell’anno nautico nelle splendide cornici di Monaco e Cannes, Ferretti Group è pronto a salpare verso il Salone Nautico Internazionale di Genova.

La flotta per l’occasione è composta da 7 straordinarie imbarcazioni rappresentative dei marchi Ferretti Yachts, Custom Line, Pershing, Wally e Riva tra cui svetta il modello novità Riva 82’ Diva, flybridge nato per scrivere un nuovo capitolo della storia della sua categoria incarnando l’eleganza e la raffinatezza del brand.

Riva 82’ Diva si presenta con un nuovo concept degli spazi, sia interni che esterni, dove ogni ambiente è stato magistralmente disegnato per ottimizzarne spazio e funzionalità. Le aree esterne sono le indiscusse protagoniste dell’imbarcazione, pensate per consentire agli ospiti di vivere appieno il contatto con il mare e la navigazione, in spazi dalle dimensioni ampie e inedite per la categoria, a partire dal flybridge, che con i suoi 40 metri quadri si distingue come uno dei più grandi e generosi per queste dimensioni di yacht.

Riva 82’ Diva sarà accompagnato dai modelli wallytender43X, Ferretti Yachts 860, Ferretti Yachts 580, Pershing 7X, Dolceriva e Custom Line Navetta 30, il nuovo super yacht della linea dislocante Custom Line che unisce navigabilità, comfort, sicurezza e personalizzazione in un unico modello. Con una lunghezza di 28,43 m e un baglio di 7,3 m, Navetta 30 è ambiziosa nei volumi ma solca le onde con eleganza e leggerezza sopraffini.

Al fianco del Gruppo, come sempre, partner del lusso che allieteranno ospiti e visitatori con tanti eventi in programma. Range Rover, confermato come partner ufficiale automobilistico, Flexjet, leader nella private aviation, seguiti da Torello, Roda, Culti e Unopiù che firmano gli eleganti arredi interni ed esterni. Tra i numerosi partner italiani anche Dolce & Gabbana che firma le divise tailor-made dello staff, Lavazza con l’ultima selezione di miscele, e La Scolca e Veuve Clicquot per degustare nuove proposte di qualità e Campari.

