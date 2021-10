Nuovo Dynamiq GTT 160: il nuovo superyacht per navigare i sette mari

Il nuovo GTT 160 è un superyacht d'avanguardia da 49 metri con uno stile esterno elegante ma sportivo.

Il nuovo Dynamiq GTT 160: Dynamiq è un cantiere nautico specializzato nella costruzione di superyacht destinati ad armatori alla ricerca di imbarcazioni all’avanguardia, efficienti, chic, facili da personalizzare ed è l’unica azienda italiana che costruisce yacht completamente ingegnerizzati in Olanda secondo gli standard più elevati.

Nuovo Dynamiq GTT 160: caratteristiche

Dynamiq svela il nuovo e rivoluzionario modello GTT 160. E’ un superyacht d’avanguardia da 49 metri costruito su una carena arrotondata a dislocamento veloce progettata in Olanda da Van Oossanen. Disponibile in soli due anni dall’ordine, con uno stile esterno elegante ma sportivo, offre il massimo in termini di prestazioni, estetica e dotazioni di bordo.

La combinazione di alluminio e Sealium per la costruzione garantisce un’imbarcazione leggera, robusta e di facile manutenzione. In combinazione alla carena Hull Vane per la massima stabilità ed efficienza, si ottengono una velocità massima di 17 nodi e una autonomia transatlantica.

Le caratteristiche includono sei lussuose cabine ospiti, due balconi fissi nella suite armatoriale, un eliporto touch-and-go, ed in opzione il decor degli interni di Bentley Home. Il tutto con una propulsione estremamente silenziosa. È lo yacht perfetto per navigare i sette mari con stile.

È uno yacht per gli armatori che amano trascorrere la maggior parte del loro tempo in coperta, all’aria aperta e vicino all’acqua, così come per coloro che vogliono vivere destinazioni diverse o attraversare rapidamente l’Atlantico per godersi estati infinite nel Mediterraneo e nei Caraibi su uno yacht unico.

Il GTT 160 è completo di interni minimalisti creati su misura da Claudio Pironi, che massimizzano lo spazio e permettono di vivere nel lusso indipendentemente da dove si sceglie di navigare.

