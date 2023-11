Benelli BKX 300 Adventure e BKX-S 300 Naked ad EICMA 2023

Tra le nuove proposte di Benelli presentate ad Eicma, qui l’articolo su tutte le novità nello stand, puntano decisamente al segmento dei giovani detentori della patente A2, con le Benelli BKX 300 che delineano un’offerta duplice, derivante da un’unica piattaforma ma destinata a un pubblico differenziato. Per chi fosse interessato, qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

BKX 300 Adventure

Benelli BKX 300 si pone come modello Adventure, configurata per rispondere alle esigenze di chi predilige un approccio dinamico e versatile. Le sospensioni a lunga escursione, ben 180 mm su entrambi gli assi, insieme alle ruote a raggi da 19/17 pollici, sono chiari indizi di una moto pronta a percorrere senza esitazioni anche i tratti meno battuti.

Il peso contenuto di 165 kg in ordine di marcia e l’altezza della sella a 830 mm dal suolo rendono questa moto un mezzo agile e al contempo accessibile.

BKX-S 300 Naked

Benelli BKX 300-S, invece, si posiziona in una fascia intermedia tra una motard e una naked, enfatizzando un carattere più urbano e forse più sportivo. L’adozione di ruote in lega leggera da 17 pollici non solo enfatizza la sportività visiva, ma concorre anche a un risparmio di peso di 5 kg rispetto alla versione Adventure.

Le sospensioni, con un’escursione ridotta a 150 mm, e le gomme sportive, sono un chiaro segnale di una moto che punta a prestazioni elevate sull’asfalto. La sella più bassa, a soli 800 mm di altezza, facilita l’accessibilità e aumenta la confidenza per i piloti di statura meno elevata.

Le caratteristiche di Benelli BKX 300

Entrambi i modelli condividono il cuore pulsante rappresentato dal nuovo propulsore 300, con una cilindrata precisa di 292,1 cc. Questo motore offre una potenza di 29,2 CV a 9.000 giri/min e una coppia di 24,5 Nm a 7.000 giri/min, valori che promettono vivacità e reattività, particolarmente adatti alla fascia di utenza a cui si rivolgono. Il telaio, un traliccio di tubi in acciaio, è garanzia di solidità e leggerezza, mentre il forcellone, collegato al monoammortizzatore tramite un sistema di leveraggio progressivo, suggerisce un comportamento dinamico affine al DNA sportivo del marchio.

Con queste nuove BKX e BKX-S, Benelli mira a consolidare la sua posizione nel settore delle moto per neopatentati, offrendo soluzioni attraenti sia per design che per prestazioni, mantenendo sempre un occhio di riguardo per l’accessibilità e la facilità di guida. Il prezzo, come da politica commerciale, sarà sicuramente tra i più competitivi.

