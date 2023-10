Sulla microcar Peel P50 tenta il record della vita al Nürburgring

Guidare una microcar Peel P50, il veicolo più piccolo del mondo, sulla pista del Nürburgring Nordschleife è decisamente una sfida straordinaria, specialmente considerando che il Nürburgring è uno dei circuiti più impegnativi e famosi al mondo.

Protagonista di una mitica puntata di Top Gear, dove la si vedeva circolare nella redazione della BBC, è stata utilizzata da Max Fewtrell per di stabilire un “record” per il giro più veloce su una Peel P50, il che è già un’impresa notevole, considerando la natura lenta quanto instabile di questa microcar a tre ruote.

Il fatto che Fewtrell abbia dovuto affittare l’intera pista per un’ora e poi affrontare una serie di noie meccaniche, come la rottura del cavo dell’acceleratore e il limite di tempo, aggiunge un elemento di suspense alla sua impresa. Anche se il video è stato realizzato per intrattenimento e quindi lo prendiamo come un gioco, è interessante vedere come si comporta una microcar così piccola su un circuito automobilistico famoso.

Concludendo il suo “record” su una delle piste più famose al mondo con il veicolo più piccolo del mondo, Fewtrell dimostra che, a volte, il sapersi non prendere troppo sul serio conta più di qualsiasi record di velocità.

