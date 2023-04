L’incubo di ogni automobilista: il parabrezza frantumato all’autolavaggio

Immagina di essere alla guida della tua auto mentre ti dirigi verso l’autolavaggio per pulirla e farla splendere come nuova. Arrivi all’entrata, segui le indicazioni, e ti metti comodo mentre il sistema inizia a fare il suo lavoro.

Ma improvvisamente, qualcosa di terribile accade: l’impianto di asciugatura dell’autolavaggio si avvicina troppo al tuo parabrezza e lo rompe in un istante, lasciandoti sgomento e incredulo di fronte alla situazione. Questo è esattamente ciò che è accaduto a un automobilista, il quale ha registrato tutto grazie alla sua dashcam.

Nel video, si può vedere l’auto che passa attraverso l’autolavaggio, con l’impianto di pulizia che funziona a pieno regime per rimuovere ogni traccia di sporco e schiuma. Tutto sembra procedere perfettamente fino a quando l’impianto di asciugatura inizia a muoversi verso il parabrezza dell’auto. In un attimo, il vetro si rompe in mille pezzi, lasciando un’enorme crepa al centro.

L’automobilista rimane sbalordito di fronte all’accaduto, cercando di capire cosa possa essere successo. È evidente che il sistema di asciugatura si è avvicinato troppo al parabrezza e l’ha danneggiato irreparabilmente. Da quanto abbiamo potuto appurare, il gestore dell’autolavaggio si è reso disponibile per coprire le spese di riparazione del parabrezza danneggiato.

Tuttavia, questo non rimuove l’angoscia e l’inconveniente dell’evento per il povero automobilista, probabilmente un militare o un ex militare a giudicare dalle mostrine riflesse nel parabrezza. L’impatto emotivo di trovarsi in una situazione del genere può essere molto forte, soprattutto se l’auto è un mezzo di lavoro o, peggio ancora, se è nuova di zecca.

Come spesso abbiamo scritto, anche questo video dimostra l’importanza di avere una buona dashcam a bordo dell’auto, in modo da documentare ogni evento che si verifica durante la guida, e non solo gli incidenti alla guida. In questo caso, il video è stato fondamentale per dimostrare la responsabilità dell’autolavaggio e per garantire alla vittima una rapida riparazione del danno subito.

Se invece preferite il lavaggio a mano, qui tutti i nostri consigli per un’auto splendente!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.