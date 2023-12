Con lo scambio batterie addio alle colonnine: auto carica in 5 minuti, meno che dal benzinaio.

Stellantis e Ample hanno recentemente siglato un patto di collaborazione focalizzato sulla tecnologia di ricarica rapida per i veicoli elettrici (EV), promettendo una ricarica completa in meno di cinque minuti. Questo accordo prevede l’implementazione della tecnologia di battery swap modulare di Ample nei veicoli elettrici di Stellantis, permettendo agli utenti di sostituire la batteria scarica in maniera automatica con una carica in tempi brevissimi.

La collaborazione tra le due società contempla anche la possibile espansione di questa tecnologia in altre piattaforme e regioni geografiche di Stellantis, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei consumatori e delle flotte aziendali.

Il progetto pilota prenderà il via nel 2024 a Madrid, Spagna, con una flotta di 100 Fiat 500e, inserite nel servizio di car sharing Free2move di Stellantis. La Fiat 500e, fiore all’occhiello delle vendite di Stellantis nel settore delle auto elettriche, è leader di mercato in diverse aree europee tanto che è stata l’auto più venduta in Germania ad Ottobre.

Come funziona?

Le batterie modulari di Ample, facilmente interscambiabili, mirano a rendere l’esperienza di ricarica degli EV veloce e comoda, pari al rifornimento di carburante tradizionale. Le stazioni di scambio Ample, installabili rapidamente in aree pubbliche, riconosceranno automaticamente i veicoli compatibili, consentendo una sostituzione rapida e efficiente delle batterie.

L’approccio in abbonamento alla tecnologia di scambio batterie di Ample intende ridurre il costo totale del veicolo e fornire agli utenti batterie sempre aggiornate, migliorando autonomia e durata degli EV.

Nel quadro del suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis punta a un mix di vendite di autovetture completamente elettriche (BEV) del 100% in Europa e del 50% negli Stati Uniti entro il 2030, avviandosi verso un futuro a zero emissioni di carbonio.

