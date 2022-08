American Airlines compra 20 aerei supersonici Overture

American Airlines ha acquistato di 20 aerei supersonici Overture di Boom Supersonic, con un’opzione per acquistante altri. Un mercato, quello dei voli supersonici, che sembra suscitare interesse nelle linee aree americane, tanto che anche United ha già effettuato un ordine proprio con Boom Supersonic negli scorsi mesi.

Tornando ad American Airlines, la serietà dell’operazione è nel versamento deposito non rimborsabile per i primi 20 velivoli. Secondo i termini dell’accordo, Boom deve soddisfare i requisiti operativi, di prestazione e di sicurezza standard del settore e le altre condizioni consuete di American prima della consegna degli Overture. Si prevede che Overture possa trasportare i passeggeri a una velocità doppia rispetto agli aeromobili commerciali più veloci di oggi.

Overture è stato progettato da Sonic Boom per trasportare 65-80 passeggeri a una velocità di Mach 1,7 sull’acqua, ovvero al doppio di quella degli attuali aeromobili commerciali più veloci, con un’autonomia di 4.250 miglia nautiche (oltre 6.800 Km). Ottimizzato per la velocità, la sicurezza e la sostenibilità, Overture è anche progettato per volare su più di 600 rotte in tutto il mondo impiegando meno della metà del tempo. Tra le tante opportunità, sarà possibile volare da Miami a Londra in poco meno di cinque ore e da Los Angeles a Honolulu in tre ore.

Nello scorso luglio Boom ha annunciato il progetto di produzione finale di Overture, che dovrebbe prendere il via nel 2025 per trasportare i primi passeggeri nel 2029.

