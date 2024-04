Cosa non fare in aereo: tutti i segreti degli assistenti di volo per un viaggio sicuro

Viaggiare in aereo è un’esperienza comune per molti, ma ci sono segreti nascosti che solo chi lavora in cabina conosce bene. Gli assistenti di volo, veri esperti del cielo, hanno sviluppato nel corso degli anni una serie di accorgimenti per mantenere la sicurezza e il comfort, non solo per loro ma anche per i passeggeri.

In questo articolo, sveliamo cosa evitano di fare gli assistenti di volo durante i loro turni e perché. Queste pratiche, spesso invisibili agli occhi dei passeggeri, possono fare la differenza tra un viaggio mediocre e uno straordinariamente confortevole. Vediamo allora cosa non fare in aereo seguendo i consigli di chi passa la vita tra le nuvole, per viaggiare in maniera serena e piacevole.

Evitare di toccare il vassoio ripiegabile

Consapevoli della pulizia spesso superficiale, gli assistenti di volo evitano di toccare i vassoi ripiegabili senza prima disinfettarli. Consigliano ai passeggeri di fare lo stesso per ridurre l’esposizione ai germi.

Non usare le tasche dei sedili

Le tasche dei sedili possono essere un ricettacolo di sporcizia e batteri. Anzi, per dirla tutta è il punto più sporco di un aereo. Gli assistenti di volo preferiscono non usarle per oggetti personali, consigliando ai viaggiatori di seguire il loro esempio.

Evitare caffè e tè a bordo

L’acqua utilizzata per caffè e tè a bordo non raggiunge sempre la temperatura ideale per la sterilizzazione. Per questo, molti assistenti di volo scelgono bevande alternative evitando caffè e tè, e suggeriscono di fare altrettanto.

Non camminare a piedi nudi

Sembra superfluo dirlo, ed invece no. Camminare a piedi nudi in aereo è un altro no per gli assistenti di volo, dato il rischio di inciampare o ferirsi con oggetti sul pavimento, oltre a questioni igieniche.

Attenzione al consumo di alcol

Gli assistenti di volo sono cauti nel consumo di alcolici durante i voli, a causa degli effetti che l’alcol può avere sull’organismo in alta quota. Consigliano moderazione anche ai passeggeri per evitare malori.

Adottare questi comportamenti può fare una grande differenza nella tua esperienza di volo. Seguire l’esempio degli assistenti di volo, che conoscono bene l’ambiente aereo, ti aiuterà a viaggiare in modo più sicuro e confortevole.

