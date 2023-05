Chi è contrario all’abolizione del superbollo non ha capito niente

Il governo italiano ha raggiunto un accordo storico per l’abolizione definitiva del tanto criticato superbollo. L’annuncio arriva direttamente dalla Lega, con l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti che ha confermato l’impegno dell’esecutivo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’eliminare questa tassa che ha suscitato l’indignazione di molti automobilisti. Da quando è stato introdotto nel 2011, si è discusso più volte della possibilità di eliminarlo, ma sembra che questa volta sia davvero la volta buona.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sull’abolizione del superbollo, ha sottolineato l’importanza di sostenere il settore automobilistico italiano. Ha affermato che l’accordo raggiunto con il Ministro Giancarlo Giorgetti permetterà di cancellare questa tassa odiosa, dando nuovo slancio al mercato e supportando un settore prezioso che coinvolge milioni di famiglie italiane.

Quanti milioni ha perso lo Stato con l’introduzione del superbollo

Nonostante i titoli di chi non ha capito nulla vedi “Il governo si preoccupa dei ricchi”, è da anni che si parla di come questa tassa abbia avuto un impatto negativo sulle finanze pubbliche, ovvero tutti noi, ma soprattutto i “poveri”.

Questa maggiorazione avrebbe dovuto generare entrate di oltre 160 milioni di euro, ma nel 2012 ha portato solo a perdite, sia in termini di minor gettito dell’Iva con meno 93 milioni di euro sia che dell’imposta di bollo sull’auto con meno 13 milioni di euro, più perdite per oltre 30 milioni di euro a carico delle Regioni e delle Province. A spanne lo Stato ha perso 136 milioni di euro, alla faccia della “preoccupazione per i ricchi”.

Quanto ha perso la filiera italiana, occupazione inclusa

Le cifre dei milioni di euro non incassati, quindi persi, non tengono conto del danno difficilmente quantificabile che questa tassa ha arrecato all’intero comparto automobilistico italiano, dalle case automobilistiche agli artigiani per gli interni, alle imprese di componentistica e ai dipendenti del settore.

L’Italia è la patria delle automobili di prestigio, e a causa di questa maggiorazione fiscale, molte di queste vetture hanno registrato una drastica diminuzione delle vendite o sono state immatricolate tramite società di leasing in altri Paesi. Questa situazione ha compromesso notevolmente il mercato dell’usato e ha scoraggiato l’acquisto di nuovi veicoli.

Si tratta di buon senso e pragmatismo

Se per colpire “i ricchi” dobbiamo rimetterci tutti, c’è qualcosa che non funziona. E al di là degli slogan di chi non capisce o fa finta di non capire, l’abolizione del superbollo è una battaglia di buonsenso non solo per sostenere il settore dell’automotive, ma anche per favorire l’intera economia nazionale. L’abolizione del superbollo rappresenta una vittoria per tutti gli automobilisti italiani e per l’industria automobilistica del nostro Paese.

Con l’eliminazione di questa tassa, si darà un importante respiro al mercato automobilistico italiano, che potrà finalmente beneficiare di un ambiente più favorevole. Ciò significa che le famiglie potranno acquistare automobili senza dover affrontare ulteriori oneri finanziari, favorendo così la circolazione di veicoli più moderni, efficienti ed ecologici sulle nostre strade.

Questa decisione avrà un impatto positivo non solo sulle vendite delle automobili, ma anche sull’intera industria collegata, proprio quella che era stata colpita, e che comprende la produzione di componenti, l’assistenza tecnica e la manutenzione degli autoveicoli. Inoltre, il mercato dell’usato potrà beneficiare di un aumento della domanda, grazie alla riduzione delle tasse che rende l’acquisto di vetture usate più attraente per i consumatori.

In conclusione, l’abolizione del superbollo rappresenta una vittoria per l’automotive italiano e per tutti gli automobilisti del nostro Paese. Grazie a questa decisione, si favorirà lo sviluppo del settore, si stimolerà l’innovazione e si contribuirà a un futuro più sostenibile per il nostro Paese. È un passo importante verso un’industria automobilistica più forte e competitiva, pronta a fronteggiare le sfide del mercato globale.

Ecco l’elenco dei modelli che pagano il Superbollo e quanto pagano

Qui sotto l’elenco delle automobili che pagano il superbollo compreso l’importo annuo totale delle tasse, ovvero bollo ordinario + superbollo.

Alfa Romeo

Giulia 2.0 Turbo – 206 kW – 1.088,22 euro

Stelvio 2.0 Turbo – 206 kW – 1.088,22 euro

Alpine

A110 300 CV – 221 kW – 1.446,27 euro

Aston Martin

Vantage – 375 kW – 5.122,25 euro

Vantage Roadster – 375 kW – 5.122,25 euro

DBS – 533 kW – 8.893,71 euro

DBS Volante – 533 kW – 8.893,71 euro

DB11 V8 – 375 kW – 5.122,25 euro

DB11 AMR – 470 kW – 7.389,90 euro

DB11 Volante – 375 kW – 5.122,25 euro

DBX – 405 kW – 5.838,35 euro

DBX 707 – 520 kW – 8.583,40 euro

Audi

S3 Sportback – 228 kW – 1.613,36 euro

RS 3 Sportback – 294 kW – 3.188,78 euro

S3 4 porte – 228 kW – 1.613,36 euro

RS 3 4 porte – 294 kW – 3.188,78 euro

A4 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

A4 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

S4 TDI – 251 kW – 2.162,37 euro

RS 4 Avant – 331 kW – 4.071,97 euro

A4 Avant 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

S4 Avant TDI – 251 kW – 2.162,37 euro

A4 allroad 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

A4 allroad 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

A6 45 2.0 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

A6 50 3.0 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

A6 55 3.0 TFSI – 250 kW – 2.138,50 euro

A6 50 2.0 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

A6 55 2.0 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

S6 3.0 TDI – 253 kW – 2.210,11 euro

RS 6 Avant – 441 kW – 6.697,67 euro

A6 Avant 50 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

S6 Avant TDI – 253 kW – 2.210,11 euro

A6 allroad 55 TDI 3.0 – 253 kW – 2.210,11 euro

A6 allroad 55 TFSI – 250 kW – 2.138,50 euro

A7 Sportback 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

A7 Sportback 55 TFSI – 250 kW – 2.138,50 euro

RS 7 Sportback – 441 kW – 6.697,67 euro

A7 Sportback 50 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

A7 Sportback 55 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

A7 Sportback 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

S7 Sportback TDI – 253 kW – 2.210,11 euro

S8 – 420 kW – 6.196,40 euro

A8 60 TFSI e – 250 kW – 2.138,50 euro

A8 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

A5 Coupé 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

A5 Coupé 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

S5 Coupé TDI – 251 kW – 2.162,37 euro

RS 5 Coupé – 331 kW – 4.071,97 euro

A5 Cabrio 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

S5 Cabrio – 260 kW – 2.377,20 euro

RS 5 Sportback – 331 kW – 4.071,97 euro

A5 Sportback 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

A5 Sportback 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

S5 Sportback TDI – 251 kW – 2.162,37 euro

TT Coupé – 235 kW – 1.780,45 euro

TT Coupé RS – 294 kW – 3.188,78 euro

TT Roadster – 235 kW – 1.780,45 euro

TT RS Roadster – 294 kW – 3.188,78 euro

R8 RWD – 419 kW – 6.172,53 euro

R8 performance – 456 kW – 7.055,72 euro

R8 Spyder RWD – 419 kW – 6.172,53 euro

R8 Spyder performance – 456 kW – 7.055,72 euro

SQ2 – 221 kW – 1.446,27 euro

Q3 RS – 294 kW – 3.188,78 euro

Q3 RS Sportback – 294 kW – 3.188,78 euro

Q5 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

Q5 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

SQ5 TDI – 251 kW – 2.162,37 euro

Q5 50 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

Q5 55 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

Q5 Sportback 45 TFSI – 195 kW – 825,65 euro

Q5 Sportback 55 TFSI e – 195 kW – 825,65 euro

SQ5 Sportback TDI – 251 kW – 2.162,37 euro

SQ7 – 373 kW – 5.074,51 euro

Q7 55 TFSI – 250 kW – 2.138,50 euro

Q7 60 TFSI e – 250 kW – 2.138,50 euro

Q7 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

SQ8 – 373 kW – 5.074,51 euro

RS Q8 – 441 kW – 6.697,67 euro

Q8 60 TFSI e – 250 kW – 2.138,50 euro

Q8 50 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

Bentley

Flying Spur V8 – 404 kW – 5.814,48 euro

Flying Spur W12 – 467 kW – 7.318,29 euro

Continental GT V8 – 404 kW – 5.814,48 euro

Continental GT W12 – 485 kW – 7.747,95 euro

Continental GT Convertible V8 – 404 kW – 5.814,48 euro

Continental GT Convertible W12 – 485 kW – 7.747,95 euro

Bentayga V8 – 404 kW – 5.814,48 euro

Bentayga Hybrid – 250 kW – 2.138,50 euro

BMW

128ti – 195 kW – 825,65 euro

M 135i – 225 kW – 1.541,75 euro

330d 48V – 210 kW – 1.183,70 euro

M 340d 48V – 250 kW – 2.138,50 euro

M 340i 48V – 275 kW – 2.735,25 euro

330i – 190 kW – 706,30 euro

M3 – 353 kW – 4.597,11 euro

M3 Competition – 375 kW – 5.122,25 euro

M3 Station Competition – 375 kW – 5.122,25 euro

M 340i Station – 275 kW – 2.735,25 euro

M 340d Station- 250 kW – 2.138,50 euro

540d 48V – 250 kW – 2.138,50 euro

540i 48V – 245 kW – 2.019,15 euro

M550i – 390 kW – 5.480,30 euro

M5 Competition – 460 kW – 7.151,20 euro

545e – 210 kW – 1.183,70 euro

540i Station – 245 kW – 2.019,15 euro

540d Station – 250 kW – 2.138,50 euro

750e – 230 kW – 1.661,10 euro

M760e – 280 kW – 2.854,60 euro

740d – 220 kW – 1.422,40 euro

M 240i Coupé – 275 kW – 2.735,25 euro

M2 Coupé – 338 kW – 4.239,06 euro

M 235i Gran Coupé – 225 kW – 1.541,75 euro

430d 48V Coupé – 210 kW – 1.183,70 euro

M440d 48V Coupé – 250 kW – 2.138,50 euro

M440i 48V Coupé – 275 kW – 2.735,25 euro

M4 Coupé – 353 kW – 4.597,11 euro

M4 Competition Coupé – 375 kW – 5.122,25 euro

M4 CSL Coupé – 405 kW – 5.838,35 euro

430d 48V Cabrio – 210 kW – 1.183,70 euro

M440d 48V Cabrio – 275 kW – 2.735,25 euro

M440i 48V Cabrio – 275 kW – 2.735,25 euro

M4 Competition M Cabrio – 375 kW – 5.122,25 euro

M440i Gran Coupé – 275 kW – 2.735,25 euro

430d Gran Coupé – 210 kW – 1.183,70 euro

630i Gran Turismo – 190 kW – 706,30 euro

640d Gran Turismo – 250 kW – 2.138,50 euro

840i Coupé – 250 kW – 2.138,50 euro

M850i Coupé – 390 kW – 5.480,30 euro

M8 Competition Coupé – 460 kW – 7.151,20 euro

840d – 250 kW – 2.138,50 euro

840i Cabrio – 250 kW – 2.138,50 euro

M850i Cabrio – 390 kW – 5.480,30 euro

M8 Cabrio Competition – 460 kW – 7.151,20 euro

840d Cabrio – 250 kW – 2.138,50 euro

840i Gran Coupé – 250 kW – 2.138,50 euro

M850i Gran Coupé – 390 kW – 5.480,30 euro

M8 Gran Coupé Competition – 460 kW – 7.151,20 euro

840d Gran Coupé – 250 kW – 2.138,50 euro

Z4 sDrive30i – 190 kW – 706,30 euro

Z4 M40i – 250 kW – 2.138,50 euro

X2 xDriveM35i – 225 kW – 1.541,75 euro

X3 xDrive30d 48V – 210 kW – 1.183,70 euro

X3 xDriveM40d 48V – 250 kW – 2.138,50 euro

X3 xDriveM40i 48V – 265 kW – 2.496,55 euro

X3 M Competition – 375 kW – 5.122,25 euro

X4 xDrive30d 48V – 210 kW – 1.183,70 euro

X4 xDriveM40d 48V – 250 kW – 2.138,50 euro

X4 xDriveM40i 48V – 265 kW – 2.496,55 euro

X4 M Competition – 375 kW – 5.122,25 euro

X5 xDrive30d 48V – 210 kW – 1.183,70 euro

X5 xDrive40d 48V – 250 kW – 2.138,50 euro

X5 xDrive40i 48V – 245 kW – 2.019,15 euro

X5 M50i – 390 kW – 5.480,30 euro

X5 M – 441 kW – 6.697,67 euro

X5 M Competition – 460 kW – 7.151,20 euro

X5 xDrive45e – 210 kW – 1.183,70 euro

X6 M50i – 390 kW – 5.480,30 euro

X6 M – 441 kW – 6.697,67 euro

X6 M Competition – 460 kW – 7.151,20 euro

X6 xDrive40i – 245 kW – 2.019,15 euro

X6 xDrive40d – 250 kW – 2.138,50 euro

X7 M50i – 390 kW – 5.480,30 euro

X7 xDrive40d – 250 kW – 2.138,50 euro

XM – 360 kW – 4.764,20 euro

iX1 – 230 kW – 1.661,10 euro

Cadillac

Escalade 6.2 V8 – 313 kW – 3.642,31 euro

Escalade 3.0 turbodiesel – 206 kW – 1.088,22 euro

Chevrolet

Camaro 2.0T – 205 kW – 1.064,35 euro

Camaro V8 – 334 kW – 4.143,58 euro

Camaro Cabriolet 2.0T – 205 kW – 1.064,35 euro

Camaro Cabriolet V8 – 334 kW – 4.143,58 euro

Corvette – 354 kW – 4.620,98 euro

Corvette Convertible – 354 kW – 4.620,98 euro

Tahoe – 313 kW – 3.642,31 euro

Cupra

Leon 2.0 TSI – 221 kW – 1.446,27 euro

Leon Sportstourer 2.0 TSI – 228 kW – 1.613,36 euro

Ateca – 221 kW – 1.446,27 euro

Formentor VZ5 – 287 kW – 3.021,69 euro

Dallara

Stradale Barchetta – 294 kW – 3.188,78 euro

Stradale Coupé – 294 kW – 3.188,78 euro

Ford

Focus ST – 206 kW – 1.088,22 euro

Mustang – 330 kW – 4.048,10 euro

Mustang Convertible – 330 kW – 4.048,10 euro

Explorer – 257 kW – 2.305,59 euro

Mustang Mach-E GT – 200 kW – 945,00 euro

Hyundai

i30 N Performance – 206 kW – 1.088,22 euro

Kona N Performance – 206 kW – 1.088,22 euro

Jaguar

F-Type 2.0 – 221 kW – 1.446,27 euro

F-Type 5.0 V8 – 331 kW –4.071,97 euro

F-Type R75 – 423 kW – 6.268,01 euro

F-Type Convertibile 2.0 – 221 kW – 1.446,27 euro

F-Type Convertibile 5.0 V8 450 CV – 331 kW – 4.071,97 euro

F-Type Convertibile R75 – 423 kW – 6.268,01 euro

F-Pace 3.0 – 294 kW – 3.188,78 euro

F-Pace 3.0 D – 221 kW – 1.446,27 euro

F-Pace SVR – 405 kW – 5.838,35 euro

F-Pace PHEV – 221 kW – 1.446,27 euro

Jeep

Grand Cherokee – 200 kW – 945,00 euro

Lamborghini

Huracán EVO RWD – 449 kW – 6.888,63 euro

Huracán – 470 kW – 7.389,90 euro

Huracán Spyder RWD – 449 kW – 6.888,63 euro

Huracán Spyder – 470 kW – 7.389,90 euro

Aventador – 545 kW – 9.180,15 euro

Aventador SVJ – 566 kW – 9.681,42 euro

Aventador Ultimae – 577 kW – 9.943,99 euro

Aventador Roadster – 545 kW – 9.180,15 euro

Aventador SVJ Roadster – 566 kW – 9.681,42 euro

Aventador Ultimae Roadster – 577 kW – 9.943,99 euro

Urus – 490 kW – 7.867,30 euro

Land Rover

Defender 90 3.0D I6 – 221 kW – 1.446,27 euro

Defender 90 V8 – 386 kW – 5.384,82 euro

Defender 5 porte 3.0 I6 – 294 kW – 3.188,78 euro

Defender 5 porte 3.0D I6 – 221 kW – 1.446,27 euro

Defender 110 V8 – 386 kW -5.384,82 euro

Defender 5 porte PHEV – 221 kW – 1.446,27 euro

Discovery Sport 2.0 Si4 – 213 kW – 1.255,31 euro

Discovery 3.0 I6 – 265 kW – 2.496,55 euro

Discovery 3.0D I6 – 221 kW – 1.446,27 euro

Range Rover Evoque 2.0 I4 – 221 kW – 1.446,27 euro

Range Rover Velar 3.0D I6 – 221 kW – 1.446,27 euro

Range Rover Velar PHEV – 221 kW – 1.446,27 euro

Range Rover Sport 3.0 D I6 – 258 kW – 2.329,46 euro

Range Rover Sport V8 – 390 kW – 5.480,30 euro

Range Rover Sport PHEV – 294 kW – 3.188,78 euro

Range Rover 3.0 I6 – 294 kW – 3.188,78 euro

Range Rover 3.0D I6 – 258 kW – 2.329,46 euro

Range Rover V8 – 390 kW – 5.480,30 euro

Range Rover PHEV – 294 kW – 3.188,78 euro

Lexus

LS – 220 kW – 1.422,40 euro

LC V8 – 351 kW – 4.549,37 euro

LC Hybrid – 220 kW – 1.422,40 euro

LC Convertible – 341 kW – 4.310,67 euro

RC – 341 kW – 4.310,67 euro

RX 500h – 200 kW – 945,00 euro

Lotus

Emira 2.0 IC4 – 268 kW – 2.568,16 euro

Emira 3.5 V6 – 298 kW – 3.284,26 euro

Maserati

Ghibli MHEV – 243 kW – 1.971,41 euro

Ghibli Trofeo – 427 kW – 6.363,49 euro

Quattroporte Trofeo – 427 kW – 6.363,49 euro

MC20 – 463 kW – 7.222,81 euro

Grecale MHEV GT – 220 kW – 1.422,40 euro

Grecale MHEV Modena – 243 kW – 1.971,41 euro

Grecale Trofeo – 390 kW – 5.480,30 euro

Levante MHEV – 243 kW – 1.971,41 euro

Levante Trofeo – 427 kW – 6.363,49 euro

McLaren

GT – 456 kW – 7.055,72 euro

Artura – 430 kW – 6.435,10 euro

720S – 530 kW – 8.822,10 euro

720S Spider – 530 kW – 8.822,10 euro

Mercedesv

A 35 AMG 5p. – 225 kW – 1.541,75 euro

A 45S AMG – 310 kW – 3.570,70 euro

A 35 AMG 4 porte – 224 kW – 1.517,88 euro

C 43 AMG Mild hybrid – 300 kW – 3.332,00 euro

C 300 d Mild hybrid – 195 kW – 825,65 euro

C 43 AMG Station – 300 kW – 3.332,00 euro

C 300 d Station – 195 kW – 825,65 euro

C 43 AMG Coupé – 287 kW – 3.021,69 euro

C 63 AMG Coupé S – 375 kW – 5.122,25 euro

C 43 AMG Cabrio – 287 kW – 3.021,69 euro

C 63 AMG Cabrio S – 375 kW – 5.122,25 euro

E 300 d Mild hybrid – 195 kW – 825,65 euro

E 450 Mild hybrid – 270 kW – 2.615,90 euro

E 53 AMG Mild hybrid – 320 kW – 3.809,40 euro

E 63 AMG S – 450 kW – 6.912,50 euro

E 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

E 63 AMG S Station – 450 kW – 6.912,50 euro

E 450 Station – 286 kW – 2.997,82 euro

E 53 AMG Station – 320 kW – 3.809,40 euro

E 400 d Station– 243 kW – 1.971,41 euro

E 300 d Station – 195 kW – 825,65 euro

E 350 Cabrio – 220 kW – 1.422,40 euro

E 450 Cabrio – 270 kW – 2.997,82 euro

E 53 AMG Cabrio – 336 kW – 4.191,32 euro

E 400 d Cabrio – 243 kW – 1.971,41 euro

E 300 d Cabrio – 195 kW – 825,65 euro

S 680 Maybach – 450 kW – 6.912,50 euro

S 580 – 385 kW – 5.360,95 euro

S 580 e – 270 kW – 2.615,90 euro

S 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

CLA 35 AMG – 225 kW – 1.541,75 euro

CLA 45 S AMG – 310 kW – 3.570,70 euro

CLA 35 AMG Shooting Brake – 225 kW – 1.541,75 euro

CLA 45 S AMG Shooting Brake – 310 kW – 3.570,70 euro

CLS 300 d – 195 kW – 825,65 euro

CLS 53 AMG Mild hybrid – 320 kW – 3.809,40 euro

CLS 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

SL – 430 kW -6.435,10 euro

GT Coupé 4 43 AMG Mild hybrid – 270 kW – 2.615,90 euro

GT Coupé 4 53 AMG Mild hybrid – 320 kW – 3.809,40 euro

GT Coupé 4 63 E-Performance AMG S – 470 kW – 7.389,90 euro

GLA 35 AMG – 225 kW – 1.541,75 euro

GLA 45 S AMG – 310 kW – 3.570,70 euro

GLB 35 AMG – 225 kW – 1.541,75 euro

GLC 300d Mild Hybrid – 198 kW – 897,26 euro

GLC 300 Mild Hybrid – 190 kW – 706,30 euro

GLC 300 Coupé – 190 kW – 706,30 euro

GLC 400 d Coupé – 243 kW – 1.971,41 euro

GLE 300 d Mild Hybrid – 200 kW – 945,00 euro

GLE 450 Mild Hybrid – 270 kW – 2.615,90 euro

GLE 53 AMG Mild Hybrid – 320 kW – 3.809,40 euro

GLE 63 AMG S Mild hybrid – 450 kW – 6.912,50 euro

GLE 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

GLE Coupé 53 AMG – 320 kW – 3.809,40 euro

GLE Coupé 63 AMG S – 450 kW – 6.912,50 euro

GLE Coupé 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

GLE Coupé 300 d – 200 kW – 945,00 euro

GLS 63 AMG Mild hybrid – 466 kW – 7.294,42 euro

GLS 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

G 500 – 310 kW – 3.570,70 euro

G 63 AMG – 430 kW – 6.435,10 euro

G 400 d – 243 kW – 1.971,41 euro

EQS SUV – 400 kW – 5.719,00 euro

Mini

Clubman John Cooper Works – 225 kW- 1.541,75 euro

Countryman John Cooper Works – 225 kW – 1.541,75 euro

Morgan

Plus Six – 250 kW – 2.138,50 euro

Porsche

Panamera 2.9 – 243 kW – 1.971,41 euro

Panamera 2.9 – 324 kW – 3.904,88 euro

Panamera GTS – 353 kW – 4.573,24 euro

Panamera Turbo S – 463 kW – 7.222,81 euro

Panamera E-Hybrid – 243 kW – 1.971,41 euro

Panamera 4S E-Hybrid – 324 kW – 3.904,88 euro

Panamera Turbo S E-Hybrid – 463 kW – 7.222,81 euro

Panamera Sport Turismo 2.9 – 243 kW – 1.971,41 euro

Panamera Sport Turismo 2.9 – 324 kW – 3.904,88 euro

Panamera Sport Turismo GTS – 353 kW – 4.573,24 euro

Panamera Sport Turismo Turbo S – 463 kW – 7.222,81 euro

Panamera Sport Turismo E-Hybrid – 243 kW – 1.971,41 euro

Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid – 324 kW – 3.904,88 euro

Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid – 463 kW – 7.222,81 euro

718 Cayman 2.0 – 220 kW – 1.422.40 euro

718 Cayman S – 257 kW – 2.305,59 euro

718 Cayman GTS – 294 kW – 3.188,78 euro

718 Cayman GT4 – 309 kW – 3.546,83 euro

718 Cayman GT4 RS – 368 kW – 4.955,16 euro

718 Boxster 2.0 – 220 kW – 1.422.40 euro

718 Boxster S – 257 kW – 2.305,59 euro

718 Boxster GTS – 294 kW – 3.188,78 euro

718 Boxster Spyder – 309 kW – 3.546,83 euro

911 3.0 – 283 kW – 2.926,21 euro

911 3.0 – 331 kW – 4.071,97 euro

911 3.0 – 353 kW – 4.597,11 euro

911 Sport Classic – 405 kW – 5.838,35 euro

911 Turbo – 427 kW – 6.363,49 euro

911 Turbo S – 478 kW – 7.580,86 euro

911 GT3 – 375 kW – 5.122,25 euro

911 GT3 RS – 386 kW – 5.384,82 euro

911 Cabriolet 3.0 – 283 kW – 2.926,21 euro

911 Cabriolet 3.0 – 331 kW – 4.071,97 euro

911 Cabriolet 3.0 – 353 kW – 4.597,11 euro

911 Cabriolet Turbo – 427 kW – 6.363,49 euro

911 Cabriolet Turbo S – 478 kW – 7.580,86 euro

Macan S – 280 kW – 2.854,60 euro

Macan GTS – 324 kW – 3.904,88 euro

Cayenne S – 324 kW – 3.904,88 euro

Cayenne GTS – 338 kW – 4.239,06 euro

Cayenne Turbo – 404 kW – 5.814,48 euro

Cayenne Turbo S E-Hybrid – 404 kW – 5.814,48 euro

Cayenne Coupé S – 324 kW – 3.904,88 euro

Cayenne Coupé GTS – 338 kW – 4.239,06 euro

Cayenne Coupé Turbo – 404 kW – 5.814,48 euro

Cayenne Coupé Turbo GT – 471 kW – 7.413,77 euro

Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid – 404 kW – 5.814,48 euro

Renault

Mégane R.S. – 221 kW – 1.446,27 euro

Rolls-Royce

Ghost Black Badge – 442 kW – 6.721,54 euro

Phantom – 420 kW – 6.196,40 euro

Cullinan Black Badge – 441 kW – 6.721,54 euro

Skoda

Superb 2.0 TSI – 206 kW – 1.088,22 euro

Superb Station 2.0 TSI – 206 kW – 1.088,22euro

Tesla

Model X – 350 kW – 4.525,50 euro

Toyota

Yaris GR – 192 kW – 754,04 euro

Supra 2.0B – 190 kW – 706,30 euro

Supra 3.0 – 250 kW – 2.138,50 euro

Volkswagen

Golf R – 245 kW – 2.019,15 euro

T-Roc R – 221 kW – 1.446,27 euro

Tiguan R – 235 kW – 1.780,45 euro

Touareg 3.0 V6 TSI – 250 kW – 2.138,50 euro

Touareg 3.0 V6 TDI – 210 kW – 1.183,70 euro

Volvo

S60 T8 – 228 kW – 1.613,36 euro

V60 T8 – 228 kW – 1.613,36 euro

S90 T8 – 228 kW – 1.613,36 euro

V90 T8 – 228 kW – 1.613,36 euro

XC60 T8 – 228 kW – 1.613,36 euro

XC90 T8 – 228 kW – 1.613,36 euro

(fonte dati La Repubblica)

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.