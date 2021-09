La classifica delle prime 10 auto elettriche vendute in Italia, con il parziale dell'ultimo mese.

Fiat 500, Smat Fortwo e Renault Twingo sono le 3 auto sul podio delle 10 auto elettriche più vendute in Italia nel 2021. Una classifica che andiamo a stilare grazie ai dati delle immatricolazioni forniti direttamente da UNRAE.

Numeri che non sono certamente quelli registrati da benzina e disel, e che infatti rappresentano solo il 3,6% delle immatricolazioni totali del mercato auto. Iniziamo ad osservare i dati delle immatricolazioni dell’ultimo mese.

Le 10 auto elettriche più vendute ad Agosto 2021

Possiamo innazitutto constatare come sia frammentato il mercato dell’elettrico, considerando che nelle “altre” c’è un numero più alto della prima e della seconda auto più venduta ad Agosto messe insieme. Si tratta di una classifica quindi da osservare con attenzione, perchè nel mondo delle auto elettriche ci possono essere grandi variazioni tra un mese e l’altro.

In ogni caso regna incontrastata la Fiat 500, che ha quasi il doppio dell’immatricolato della seconda, la Volskwagen Up!, mentre al terzo posto c’è Tesla Model 3, via via poi tutte le altre..

1 FIAT 500 578 18 2 VOLKSWAGEN UP! 324 201 3 TESLA MODEL 3 308 189 4 VOLKSWAGEN ID.3 281 0 5 RENAULT ZOE 214 509 6 RENAULT TWINGO 196 0 7 SMART FORTWO 152 158 8 VOLKSWAGEN ID.4 135 0 9 FORD MUSTANG 121 0 10 MINI MINI 91 60 altre 847 755 Totale Elettriche (BEV) 3.247 1.890 % Elettriche (BEV) su tot. mercato 5,0 2,1

Le 10 auto elettriche più vendute nel 2021



Vediamo allora la classifica totale del 2021, con l’immatricolato da gennaio ad agosto. Primo posto cristallizzato con Fiat 500 che abbiamo provato su strada, qui però brillano anche Smrt Fortwo che ad agosto non era neanche nelle prime 10, e Renault Twingo che fa registrare un bel risultato. Quarto posto per Tesla Model 3 mentre al decimo a sorpresa entra Hyundai Kona.

n. MARCA MODELLO gennaio/agosto 2021 2020 1 FIAT 500 6.569 18 2 SMART FORTWO 4.080 1.703 3 RENAULT TWINGO 3.952 0 4 TESLA MODEL 3 3.433 1.343 5 RENAULT ZOE 2.736 2.770 6 VOLKSWAGEN ID.3 2.201 0 7 PEUGEOT 208 1.944 1.139 8 PEUGEOT 2008 1.476 317 9 OPEL CORSA 1.349 734 10 HYUNDAI KONA 1.048 590 altre 9.956 4.848 Totale Elettriche (BEV) 38.744 13.462 % Elettriche (BEV) su tot. mercato 3,6 1,7

—–

