Le 10 auto elettriche più economiche in ordine di prezzo Giugno 2022

Ecco le 10 auto elettriche economiche 2022 in ordine di prezzo. Una classifica che vede 10 più economiche tra le auto elettriche avere un prezzo massimo di listino di 34.000 euro. Nella nostra classifica abbiamo inserito ovviamente i soli modelli base, al netto degli eventuali sconti e senza i 5.000 euro di incentivi in vigore attualmente. In questo modo potete facilmente calcolare il prezzo finale a seconda se potete o meno usufruire dello sconto governativo.

Qui le auto elettriche più vendute nel mondo. Di seguito, tutti i dettagli di ogni modello.

L’elenco delle 10 auto elettriche più economiche a Giugno 2022

Dacia Spring: 22.850 €

È lei la più economica sul mercato, con un listino di 22.850 euro. Una vettura tipicamente Dacia, ma abbastanza ricercata nel design, sufficientemente tecnologica e senza fronzoli. Nessuna pretesa, ma la garanzia di muoversi in città in modo scattante e leggero, nonostante gli appena 44 CV di potenza del motore, e che però dimostrano, con 125 N/m di coppia diretta, che bastano a sfruttare tutte le potenzialità dell’elettrico.

Comoda come seconda auto, come auto per spostarsi tutti i giorni, uscire di sera senza pensieri, la Spring nella nostra prova ci ha convinto molto, e ha anche rivestimenti eco-sostenibili per essere coerente con il suo obiettivo: portare le basse emissioni a tutti.

Renault Twingo Z.E.: 22.950 €

Al secondo posto delle auto elettriche economiche 2022 c’è la piccola Renault Twingo Z.E.!

La Twingo Z.E., infatti, entra ancora più in sintonia con la città, grazie alla motorizzazione elettrica che si unisce a un raggio di sterzata eccezionale, perfetto per districarsi negli stretti vicoli delle città italiane. Cittadina in tutto e per tutto, anche nell’autonomia, perchè la piccola della casa della losanga ha una autonomia di 180 km.

Smart EQ fortwo: da 25.026 €

Al terzo posto nell’elenco delle auto elettriche economiche ci sono le smart: misure compatte, incarnano nel vero senso della parola lo spirito di auto cittadina elettrica.

Citiamo allora la fortwo coupe EQ Youngster ha 132 km di autonomia.

Volkswagen e-Up!: Da 25.850 €

Resiste la piccola di casa Wolfsburg, la e-Up! che ormai ha un po’ di anni sulle spalle ma rappresenta ancora un’elettrica cittadina di tutto rispetto.

Il motore elettrico eroga 83 CV di potenza, ed è abbinato a una batteria da 37 kWh per un’autonomia dichiarata di 180 km su ciclo WLTP.

Fiat 500 elettrica da 27.300 €

Fin dalla sua presentazione nel 2020, la 500 elettrica ha fatto molto parlare di sé.

Disponibile in più allestimenti, la più cittadina di tutte, la Action, ha un prezzo molto accattivante, destinato a scendere ulteriormente con gli incentivi. L’autonomia è di 185 km. Le versioni più ricche, che aumentano l’autonomia a 320 km, invece, hanno prezzi superiori, fino alla “Prima” che costa circa 37.000 euro. Noi abbiamo provato (e comprato) la Icon: ecco come è andata!

Nissan Leaf da 32.200 €

Nissan Leaf è la vettura elettrica più venduta al mondo, da sempre.

144 km/h di velocità massima, mentre con un pieno della batteria si possono percorrere dai 200 ai 250 Km fuori città e dai 350 ai 400 km nel traffico cittadino. Non male vero? Il prezzo della Nissan Leaf 40kW 150cv Acenta CVT è di 32.200 euro.

MG ZS EV: da 33.490 €

Lanciata sul mercato lo scorso anno, il primo SUV compatto elettrico del marchio è stato sottoposto a restyling che ne ha migliorato l’estetica e aumentato l’autonomia.

MG ZS EV ha infatti due tagli di batteria, con due possibilità di percorrenza: 320 o 440 km.

Renault Zoe: da 33.700 €

Renault Zoe è nata elettrica e non è una “versione” ecologica di un’altra vettura.

Viene realizzata dal 2013, ed ha tutti i crismi di una vettura “vera”: non è un esperimento, tanto per intenderci. Nel 2020 è stata aggiornata nell’estetica e nella parte prestazionale: ora supporta infatti anche la ricarica in DC, e l’autonomia dichiarata è di 395 km.

Volkswagen ID.3: da 34.850 euro

È l’erede della Golf: sia perché sostituisce la Golf elettrica, sia perché dà inizio a una nuova era.

La ID.3 è infatti la prima della nuova gamma ID di Volkswagen, una serie di veicoli che nascono completamente elettrici e su un nuovo pianale. Con un design minimalista, e altamente tecnologica, la ID.3 nasce per essere un’elettrica quasi per tutti, con un’autonomia sempre al top. 330 km la versione base, ma si può arrivare fino alla long range, con 550 km di autonomia.

Peugeot e-208: 34.050 €

Design sportivo che fa capire fin da subito le intenzioni della casa del Leone.

La Peugeot 208 Elettrica è presente sul mercato dal 2020, con motore da 136 CV e autonomia su ciclo WLTP di 340 km. Qui la nostra prova con tutti i dettagli e le impressioni di guida.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.