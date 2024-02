Ecco tutte le postazioni Autovelox nel Lazio nella settimana compresa tra lunedì 26 Febbraio a domenica 3 Marzo 2024 quando saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione.

Pubblichiamo quindi l’elenco completo di tutte le postazioni mobili nell’ambito delle operazioni di controllo effettuati grazie ai rilevatori di velocità della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località. Qui invece la mappa degli autovelox a Roma. Per questa settimana non sono previste postazioni di controllo autovelox lunedì 26 Febbraio.

Autovelox Lazio 26 Febbraio – 3 Marzo 2024

27/02/2024

Strada Statale SS / SS 148 SABAUDIA LT

28/02/2024

Strada Provinciale SP / 277 FR

29/02/2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT

01/03/2024

Strada Statale SS / 4 Salaria RI

02/03/2024

Autostrada A / 24 (tratto GRA/Castel Madama) RM

03/03/2024

Autostrada A /A 12 Civitavecchia-Maccarese RM

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti autovelox per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

