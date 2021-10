Tutte le offerte più interessanti di BMW ad Ottobre 2021

Arrivano le interessanti offerte BMW di Ottobre 2021, con la casa di Monaco di Baviera che nell’ambito delle promozioni auto nuove 2021 mette in campo una serie di iniziative sicuramente da valutare. Ecco allora una per una le offerte auto del mese di BMW, presenti praticamente su tutta la gamma.

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW iX3

Partiamo subito con la BMW iX3, l’auto elettrica con l’aggiornamento 2021 che porta in dote la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione ed autonomia fino a 460 chilometri. L’unità di propulsione integrata combina motore elettrico, trasmissione ed elettronica di potenza in un unico alloggiamento. I dati parlano di una potenza massima di 210 kW/286 CV, coppia massima di 400 Nm e di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Il design del motore elettrico ha permesso di evitare l’uso di terre rare nella fabbricazione del rotore.

Due linee di equipaggiamento proposte. “Inspiring” include vernice metallizzata, sospensioni adattive, funzionamento automatico del portellone posteriore, tetto panoramico in vetro, sedili regolabili elettricamente, volante sportivo in pelle, uno storage package e un sistema di controllo automatico della climatizzazione a tre zone con funzione di preriscaldamento e precondizionamento. “Impressive” aggiunge cerchi in lega leggera da 20 pollici, vetri con isolamento acustico, finiture in pelle Vernasca, BMW Head-Up Display, Harman Kardon Surround Sound System e BMW IconicSounds Electric.

Nuova BMW iX3 è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 470 € al mese , per 36 mesi e 30.000 km inclusi, con Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone.

, per 36 mesi e 30.000 km inclusi, con Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone. Anticipo di 21.540 €

Offerte BMW su berline e station wagon

Qui tutte le offerte del mese per quanto riguarda le compatte, le berline e le station wagon della casa dell’elica.

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 1 116i MSport

Sulla BMW Serie 1 rinnovata di recente, la linea esterna ha tagli più decisi e nel complesso è molto equilibrata. Nell’abitacolo maggiore spazio per i passeggeri e impianti multimediali evoluti, con scheda sim integrata e servizi online della casa.

BMW Serie 1 116i M Sport è disponibile anche con l’alternativa all’acquisto con il leasing WHY-BUY:

da 195 € al mese per un leasing di 36 Mesi e 45.000 km

per un leasing di 36 Mesi e 45.000 km anticipo di 9.800 euro.

bollo, rca e manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 2 Grand Coupè

La BMW Serie 2 Gran Coupè è una berlina sportiva a quattro porte con meccanicadella Serie 1. Disponibile con trazione anteriore oppure integrale, l’abitacolo è in grado di ospitare cinque persone. Nella gamma motori sono disponibili benzina e diesel, con il 1.5 da 140 cv o il 2.0 da 306, oppure 2 litri da 190 cavalli diesel.

BMW Serie 2 Gran Coupé è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 260 € al mese , per 36 mesi e 45.000 km inclusi;

, per 36 mesi e 45.000 km inclusi; Anticipo 12.040 €;

bollo, rca e manutenzione ordinaria inclusi nel canone;

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 3 318d

La BMW Serie 3 è un grande classico della casa dell’elica. Un design decisamente sportivo, con nervature sul cofano e sulle nelle fiancate, accompagnato da una serie di motori benzina, diesel e anche per auto ibride.

Si passa da 156 cavalli della 318i ai 258 cavalli della 330i con i motori a benzina, mentre per i diesel si parla dei 122 cavalli della 316d per arrivare ai 265 cv della 330d. Per accontentare tutti c’è anche l’elettrificazione con la 330e ibrida plug-in, da 292 cavalli.

BMW Serie 3 318d è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW.

BMW Serie 3 318d Business Advantage:

280 Euro al mese , per 36 mesi e 45.000 km,

, per 36 mesi e 45.000 km, anticipo richiesto è di 14.060 Euro

bollo, rca e manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 3 Touring

La BMW Serie 3 Touring è la versione station wagon che diventa pepatissima nel caso della M340i xDrive, dotata di un bel 3.0 litri benzina turbo sei cilindri, con 374 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia. L’anima famigliare è tutta nel bagagliaio che con i sedili posteriori abbattuti, arriva fino a 1.510 litri.

Nuova BMW Serie 3 Touring 318d Business Advantage è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

280 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

Anticipo 13.800 Euro

bollo, rca e manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 4 Coupé

La nuova BMW Serie 4 Coupé è stata sviluppata con l’obiettivo di ridefinire l’essenza del piacere di guida nel segmento delle medie dimensioni premium. La sua aura sportiva ed esclusiva la vede portare avanti la tradizione delle coupé del marchio BMW che risale ormai a quasi 90 anni fa.

Cinque le varianti di modello; la BMW M440i xDrive Coupé (consumo di carburante combinato 7,1 – 6,8 l / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 163 – 155 g / km) fa il suo debutto ai vertici della gamma. L’ammiraglia sportiva è alimentata da un motore a benzina a sei cilindri in linea da 275 kW / 374 CV. La gamma comprende anche due motori a benzina a quattro cilindri e un’unità diesel a quattro cilindri e altri due motori diesel a sei cilindri in linea.

La tecnologia Mild Hybrid per il motore a benzina a sei cilindri in linea e tutti i motori diesel affina la loro risposta e ottimizza l’efficienza. Il Generatore di Avviamento a 48 V potenzia il motore a combustione con ulteriori 8 kW / 11 CV. Tutti i motori diesel ora hanno turbocompressore a due stadi.

Nuova BMW Serie 4 Coupé 420d M Sport è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

330 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

Anticipo 15.650 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 5

La BMW Serie 5 è una berlina che con i suoi quasi cinque metri è caratterizata da una carrozzerie dalle forme eleganti e filanti e garantisce un elevato piacere di guida. C’è il sistema Integral Active Steering per fare sterzare anche le ruote posteriori, migliorando l’agilità in curva, e c’è anche anche il sistema di guida semi-autonoma inclusa nel pacchetto Driving Assistant Plus.

BMW Serie 5 viene offerta con motori a benzina da 250 a 340 cavalli, più la M5 da 600 o 625 cavalli , ma anche diesel da 150 a 320 cavalli, più la M550d da 400 cavalli. E’ presente anche l’ibrida diesel/elettrica da 190 cavalli oppure ibrida plug-in da 250 cavalli.

BMW Serie 5 520d Business è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

350 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

Anticipo 14.610 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW Serie 5 Touring

La BMW Serie 5 Touring è una station wagon che ha fatto la storia dell’automobile. E’ possibile dotarla di guida semi-autonoma inclusa nel pacchetto Driving Assistant Plus, ma anche dell’Integral Active Steering il sistema che fa sterzare anche le ruote posteriori, migliorando l’agilità in curva.

La Serie 5 è disponibile con motori benzina da 250 a 340 cavalli, ma c’è anche la sportivissima M5 da 600 o 625 cv. per i diesel si parla di 150 fino a 320 cavalli fino alla M550d da 400 cavalli. Interessante l’ibrida diesel/elettrica da 190 cavalli oppure ibrida plug-in da 250 cavalli.

BMW Serie 5 Touring 520d Business è disponibile con l’alternativa all’acquisto WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

350 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

Anticipo 14.610 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Offerte BMW sui SUV



Qui tutte le offerte del mese per quanto riguarda i SUV proposti dalla casa di Monaco di Baviera.

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW X1

La BMW X1 è il più piccolo tra i SUV di BMW, che sa muoversi agevolmente in città ma al tempo stesso comodo e spazioso. Nel 2019 è stata adottata la trazione anteriore al posto della precedente posteriore. Questa scelta ha comportato anche la collocazione trasversale del motore e la scomparsa della trazione integrale.

Per la X1 ci sono solo motori sono tutti turbo. Benzina 1.5 tre cilindri da 140 cavalli e un bel 2.0 da 190 cv, diesel 1.5 3 cilindri da 116 cavalli e il 2.0 con tre livelli di potenza: 150, 190 e 230 cavalli.

BMW X1 sDrive18d xLine Plus è disponibile con WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 250 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

anticipo di 12.820 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW X2

La BMW X2 è più corta di 8 centimetri e più bassa di 7 rispetto alla X1, con una linea più muscolare grazie al frontale aggressivo e alla coda dal taglio tipico di una coupé. Maneggevole e si parcheggia senza difficoltà in città, è capace di rendere la guida appagante e divertente.

I motori sono solo turbo: 1.5 benzina tre cilindri da 140 cavalli e 2.0 da 190. Per chi preferisce il propulsore a gasolio c’è il 1.5 (anche in questo caso a 3 cilindri) da 116 cavalli e il 2.0, declinato su tre livelli di potenza: 150, 190 e 230 cavalli.

BMW X2 sDrive18d M Sport X è disponibile con WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 260 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

anticipo di 12.390 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW X3

La BMW X3 è il SUV di segmento D di BMW considerato anche come SAV, ovvero Sport Activity Vehicle. E’ una delle vetture di successo della storia di BMW che con i suoi 471 cm di lunghezza e 168 cm di altezza si da notare su strada. All’interno spicca un quadro strumenti ricco ma essenziale, materiali di qualità ed una posizione di guida alta e comoda.

I motori disponibili sulla X3 sono due benzina da 184 o 252 cavalli, ai quali si aggiunge la motorizzazione M40i da 360 cavalli, e i cinque diesel con potenze da 150 a 326 cavalli sulla M40d. Sul fronte ibrido c’è la X3 xDrive30e da 292 cavalli complessivi.

Nuova BMW X3 xDrive20d è disponibile con WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 320 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

anticipo di 13.420 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW X4

La BMW X4 è il SUV coupè prodotto da BMW dal 2014, con la X4 odierna arrivata alla sua seconda generazione. Molto è condiviso con la X3, tra cui interni, buona parte della meccanica ed alcuni dei motori disponibili: tre benzina da 184, 252 e 360 cavalli, quest’ultimo è disponibile solo sulla X4 M40i, e quattro diesel da 190 a 326 cavalli. In base alla motorizzazione il cambio è automatico con leve al volante o automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti.

BMW X4 xDrive20d M Sport è disponibile con WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 320 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

anticipo di 13.420 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

Promozione di Ottobre sulla Nuova BMW X5

La BMW X5 è il SUV di taglia grande, lungo 4,92 metri, ma con carrozzeria dalle linee eleganti e decise, e con la calandra dominata dalla grande mascherina con doppio rene. L’abitacolo è accogliente, sedili sportivi e volendo c’è in opzione anche la terza fila. Tutte le BMW X5 dispongono di trazione integrale a inserimento automatico, a richiesta c’è anche il pacchetto Offroad. I motori disponibili sono il 3 litri benzina da 340 cavalli, il 3.0 turbodiesel da 265 o 400 cavalli e l’ibrida plug-in da 395 cavalli ibrida plug-in xDrive45e iPerformance capace di percorrere sino a 80 km in modalità solo elettrica.

BMW X5 xDrive30d xLine è disponibile con WHY-BUY EVO in leasing operativo BMW:

da 550 Euro al mese, per 36 mesi e 45.000 km

anticipo di 18.970 Euro

Bollo, RCA e Manutenzione ordinaria inclusi nel canone

