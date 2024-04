Il Car Design Event di Monaco ha riunito l’élite del design automobilistico per celebrare il dinamismo e l’innovazione del settore. Designer di fama mondiale hanno condiviso visioni e progetti, creando un’atmosfera di collaborazione e scambio intellettuale.

Non c’è solo la Design Week di Milano, perchè il Motorworld di Monaco di Baviera ha fatto da cornice alla seconda edizione del Car // Design Event 2024, un incontro non convenzionale che ha trascinato nel suo vortice l’élite mondiale del design automobilistico insieme ad un nutrito gruppo di giornalisti, bloggers, creators, insieme a professori e studenti.

Più che un semplice evento, è stata una celebrazione del dinamismo e dell’innovazione nel design dei motori, dove designers come Andreas Mindt di Volkswagen, Jo Stenuit di Mazda ed il veterano David Hilton, hanno condiviso non solo i loro ultimi lavori ma anche visioni e sogni per il futuro.

L’evento si è distinto per un’atmosfera di aperta collaborazione e scambio intellettuale, quasi una rimpatriata di vecchi amici appassionati di automobili. Designer provenienti da tutto il mondo, come Won Kyu Kang di Kia con la nuova EV5 e Felix Kilbertus di Pininfarina, hanno animato l’evento non solo mostrando i loro nuovi prototipi, ma anche immergendosi in conversazioni e interviste che hanno avuto l’effetto di un fuoco di fila di idee e aneddoti sul mondo dell’automobilismo.

L’intimità dell’evento è stata palpabile, con ogni designer che si è prestato a dialoghi spontanei, trasformando il Motorworld in un salotto dove la passione per il design automobilistico si è fusa con la convivialità. Tra le auto esposte, sicuramente il FAT 919 Snowcat Concept è quello che ha lasciato tutti a bocca aperta per sua la decisamente unica, realizzato per arrivare in un luogo leggendario come il F.A.T. Mankei restaurant in Austria.

Senza nulla togliere ovviamente ad uno dei 5 esemplari di Pagani Huayra Codalunga, in esposizione…

Tornando al clima dell’evento, tutti gli ospiti hanno avuto la sensazione di partecipare a qualcosa di storico, come il “reveal”, passateci il termine, del primo esemplare del concept Cizeta di Marcello Gandini, un tesoro nascosto riportato alla luce dopo decenni di oblio. L’evento ha dimostrato che il design automobilistico non è solo una questione di estetica, ma un amalgama di storia, cultura e avanguardia tecnologica.

Filippo Taiani, in qualità di chief designer per Alcantara, è l’esempio di come si possa combinare l’estetica con la funzionalità, spingendo sempre più verso prodotti che rispettano l’ambiente senza compromettere la qualità e il comfort. Alcantara da sempre esplora nuove tecnologie e processi per rendere il materiale ancora più ecologico, mantenendo al contempo quella sensazione di lusso che lo contraddistingue.

E se l’elenco potrebbe continuare, ci fermiamo per un istante, perchè prossimamente dedicheremo articoli più personali con i designers con i quali siamo riusciti a fare una vera e propria chiacchierata a tutto campo. Perché la forza del Car // Design Event, proprio come da obiettivo degli organizzatori Jens Meiners e Des Sellmeijer, è quella di far incontrare le persone, mettendo a proprio agio tutti i partecipanti.

Ecco allora che ogni conversazione ed ogni presentazione è servita per rafforzare la “comunità” del design automobilistico, sottolineando un impegno collettivo verso una mobilità innovativa. Questa edizione del Car Design Event ha trascinato tutti i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso il passato, il presente e il futuro dell’automobilismo, riaffermando il potere della creatività e dell’innovazione nel plasmare il mondo che ci circonda.

Copyright Image: Sinergon LTD