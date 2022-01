Consumare meno benzina: i consigli per risparmiare carburante

Tutti i consigli e i trucchi per consumare meno benzina, risparmiare fino al 30% di carburante e spendere meno quando si fa il pieno.

Consumare meno benzina, risparmiare carburante e spendere meno è il sogno di ogni automobilista. Anche perchè il prezzo della benzina è in salita, e l’aumento non sembra arrestarsi.

Secondo il Codacons a giugno 2001 un litro di benzina costava in media alla pompa 1,110 euro, mentre il prezzo medio del gasolio era di 0,865 euro/litro. Oggi, a Gennaio 2022 in base all’ultimo monitoraggio settimanale del Mise, un litro di verde costa 1,754 euro, il diesel 1,620. Si tratta di un aumento che sfiora il 30%, mentre sappiamo bene che gli stipendi in media non sono aumentati dello stesso valore.

I consigli per risparmiare carburante

Risparmiare sui rifornimenti di carburante è possibile. Ecco la guida utile per aiutare gli automobilisti a contenere fino al 30% la spesa relativa al pieno di benzina e gasolio.

Guidare in maniera morbida e fluida. Occorre evitare di tirare le marce e di superare i 2.500/3.000 giri del motore. Accelerare e frenare in continuazione rappresenta un vero salasso. Scegliere il benzinaio che applica i prezzi più bassi, aiutandosi con App e siti web che indicano le pompe più economiche. Effettuare i rifornimenti in modalità self service, i costi sono inferiori rispetto al “servito”. Prediligere i distributori indipendenti che spesso, essendo piccole attività a conduzione familiare, praticano prezzi estremamente convenienti. Abbiamo già pubblicato la lista completa delle pompe bianche in Italia. Prima di un lungo viaggio, è opportuno fare un pieno presso un benzinaio con prezzi contenuti e in città, perché le pompe in autostrada applicano costi in media molto più elevati. Prediligere le marce alte consente di risparmiare anche il 10% di carburante. Fondamentale è la pressione dei pneumatici. Se le gomme non sono gonfie al punto giusto, si consuma tra l’1% e il 2% in più. Limitare l’uso del condizionatore d’aria. Sì, può sembrare un sacrificio eccessivo, quando l’estate è in arrivo, ma basta usarlo in maniera intelligente. Se lo si spegne o lo si tiene in efficienza, il risparmio può essere di circa il 10% di carburante. Alleggerire il peso dell’automobile. Chiudere i finestrini e, se non serve, eliminare il portapacchi. Fondamentale è non alterare l’aerodinamica della vettura, altrimenti i consumi salgono notevolmente. Spegnere il motore il più possibile, soprattutto in città. Stare fermi nel traffico con motore acceso e magari il condizionatore attivo significa sprecare molto carburante, circa il 30% in più. Utilizzare l’automobile soltanto se e quando necessario. Si tratta di una scelta di vita. Riscoprite le passeggiate e usate l’auto soltanto quando davvero non se ne può fare a meno.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.