Cupra Born VZ unisce prestazioni elevate, design sportivo e un impegno verso la sostenibilità. Con una potenza di 240 kW, una coppia di 545 Nm e la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi si spinge oltre e alza l’asticella.

Il nuovo propulsore completamente elettrico di Cupra Born VZ è ora in grado di erogare 240 kW di potenza, con un aumento del 40% rispetto alla versione e-Boost. Anche la coppia è aumentata a ben 545 Nm, il 75% in più rispetto a qualsiasi altra versione Born. Ciò significa che da fermo Cupra Born VZ può raggiungere i 100 km/h in 5,7 secondi, un secondo più veloce della versione e-Boost. Anche la velocità massima è aumentata e ora limitata a 200 km/h, 40 km/h in più rispetto alla versione e-Boost.

Miglioramenti che sono stati apportati anche grazie alle nuove sospensioni sportive con DCC, dalla risposta immediata dello sterzo e dalle performance dell’impianto frenante, oltre ad un robusto freno posteriore. Il tutto per creare una performance dinamica superiore. Anche lo sterzo di Born VZ è stato aggiornato con nuovi hardware e software per rendere la vettura ancora più sportiva.

L’estetica di Born VZ è stata arricchita con l’introduzione di due nuovi cerchi in lega da 20 pollici, un design esterno potenziato da nuovi colori (Dark Forest a cui si aggiunge anche il Nero Midnight) e il distintivo logo VZ. Questi elementi, combinati con interni più sportivi dotati di sedili avvolgenti di serie e paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa, contribuiscono a creare un’esperienza di guida unica e altamente personalizzabile.

Uno dei punti di forza di Cupra Born VZ è la sua efficienza: il modello può percorrere fino a 570 km con una singola carica, grazie a un pacco batterie ottimizzato da 79 kWh. La praticità della ricarica è garantita da sistemi AC e DC che permettono una ricarica rapida, dimostrando che la mobilità elettrica può adattarsi senza compromessi a ogni stile di vita.

Il nuovo sistema di infotainment da 12,9 pollici, insieme al sistema audio di alta qualità sviluppato con Sennheiser, e una serie completa di sistemi di assistenza alla guida, rendono Cupra Born VZ non solo un veicolo ad alte prestazioni ma anche un veicolo che offre una guida sicura e confortevole.

Copyright Image: Sinergon LTD