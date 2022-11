Dallara Icsunonove a Milano AutoClassica 2022

Torna Milano AutoClassica, e con lei alcune delle auto più iconiche del passato e del presente. Tra le esposte di quest’anno spicca la Dallara Icsunonove del 1975, versione super sportiva realizzata in collaborazione con Bertone della Fiat X1/9.

Milano AutoClassica si tiene a Rho Fiera dal 18 al 20 settembre 2022: qui puoi scoprire come arrivare, e cosa vedere.

Dallara Icsunonove, una Fiat potentissima

Come detto, la Dallara Icsuonove del 1975 è la versione da competizione della Fiat X1/9, di cui riprende il nome ma traslitterato.

Ne furono realizzate alcune decine, su base della vettura Targa del Lingotto ma adattata ai dettami del Gruppo 5, le vetture “silhouette”. La prima Dallara Icsunonove presentata aveva un motore 1300 con testa a 16 valvole e iniezione meccanica da 192 CV, ma poco tempo dopo debutta una più potente versione 1600 cm3 da più di 200 CV.

Differisce dalla Fiat, più elegante e stretta, per i passaruota allargati dovuti a ruote di maggiori dimensioni, il grande alettone posteriore e il frontale privo di fari a scomparsa. Il form factor aerodinamico, la sua agilità e la sua potenza la fecero distinguere in particolare nelle gare in salita e negli slalom.

La Fiat X1/9, erede della 850 Spider e a sua volta sostituita dalla più nota Barchetta, fu prodotta dal 1972 al 1989 ed era la versione di serie della concept car Autobianchi A112 Bertone Runabout disegnata da Marcello Gandini come proposta sportiva per la A112.

Aveva la meccanica della Fiat 128 Coupé ma spostata al posteriore, con motore trasversale a 4 cilindri con 75 CV di potenza, mentre il telaio derivava dalla Lancia Stratos, altro progetto derivato dalla concept car Runabout.

