Garmin videocamera BC 50: per fare retromarcia in tutta sicurezza

Garmin videocamera BC 50 e BC 50 Night Vision aiutano gli automobilisti a vedere chiaramente tutto ciò che accade dietro al veicolo e a eseguire la manovra di retromarcia in tutta tranquillità. La telecamera BC 50 Night Vision offre la tecnologia NightGlo di Garmin, in grado di illuminare fino a 6 metri dietro il veicolo per una visibilità ottimale di notte o in ambienti bui.

Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi GPS di Garmin, la serie BC 50 è stata progettata per soddisfare tutte le esigenze, dal parcheggio in parallelo in una strada trafficata della città a quello in retromarcia di un camper in un campeggio, al fuoristrada nei grandi spazi aperti o alla retromarcia di un semirimorchio in un’area di scarico. La serie BC 50 è al fianco del conducente, sia di giorno che di notte, in qualsiasi situazione.

Garmin videocamera BC 50: caratteristiche

Le videocamere Garmin BC 50 offrono una risoluzione HD nitida, un ampio angolo di ripresa di 160 gradi e una lunga portata wireless. Il design compatto e robusto è progettato per resistere alle intemperie e alla polvere (IP67) ed è perfetto per le condizioni stradali più difficili come la neve o la pioggia.

Inoltre, acquistando un cavo di prolunga opzionale di 15 metri si ha la possibilità di aumentare il raggio di trasmissione wireless fino a 30 metri, ideale per i veicoli più lunghi o per quelli con i rimorchi che necessitano di una soluzione affidabile che li accompagni durante la guida.

La serie BC 50 è compatibile con i seguenti navigatori satellitari Garmin:

Garmin DriveSmart 66/76 per chi è alla guida tutti i giorni

Serie Tread per gli appassionati di fuoristrada.

CamperVan per i viaggi avventurosi in Van.

Nuova serie dēzl LGV 610/710/810/1010 per i professionisti del trasporto

Entrambi i modelli includono una supporto per la targa e la minuteria di montaggio, mentre il modello Night Vision aggiunge un versatile supporto per l’installazione fissa. Garmin BC 50 è disponibile a un prezzo consigliato di 199,99 euro, mentre BC 50 con Night Vision è disponibile a un prezzo consigliato di 299,99 euro.

