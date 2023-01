La nuova Hongqi H6 si fa notare e sarà disponibile anche in Europa

Al Salone di Guangzhou, il colosso cinese FAW ha presentato la nuova berlina di lusso Hongqi H6, che sarà disponibile alle prenotazioni dal 23 gennaio 2023 e sarà venduta anche in alcuni paesi europei dove Hongqi già opera, tra cui Norvegia, Paesi Bassi e Svezia.

Si tratta di una berlina di medie dimensioni, curiosamente non elettrica, pronta a fare concorrenza alle tedesche puntando come di consueto su un miglior rapporto qualità prezzo.

Hongqi H6 è 100% a benzina

Proprio mentre Hyundai ha iniziato questo 2023 decidendo di vendere solo elettriche in Norvegia, Hongqi, che pure già vende il SUV elettrico e-HS9 nel paese scandinavo, arriva con una berlina a benzina. Comunque, non è male e in base al prezzo potrebbe avere un certo successo anche in Italia, dove al momento Hongqi non sembra aver intenzione di operare.

Lato design, abbandona ulteriormente quanto fatto in passato, con vetture che sembravano brutte copie delle Rolls-Royce. I rimandi alle auto ultra-lussuose inglesi ci sono ancora, complice la grande griglia verticale, ma si notano meno. Comunque, ci sono fari LED sdoppiati, diverse cromature e un profilo aerodinamico, mentre la linea di cintura alta aumenta il look sportivo, così come la scelta di rendere il tetto in un colore diverso.

Dietro, invece, ci sono grandi luci LED sviluppate in larghezza, simili al già citato SUV elettrico, mentre ancora ci sono enfasi sulla sua anima sportiva come la forma del paraurti posteriore, abbastanza muscoloso, e lo scarico al centro.

Dentro, notiamo un volante a tre razze in pelle, cruscotto LCD e grande display touch centrale verticale, con leva del cambio, tetto apribile, freno di stazionamento elettrico e sospensioni a smorzamento variabile. Il motore è un 2.0 turbo benzina da 248 CV con coppia massima di 380 N/m, abbinato a un cambio automatico a 8 marce e accelerazione 0-100 in 6,8 secondi. Non sono ancora stati comunicati i prezzi.

