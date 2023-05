Nuova Volkswagen Touareg: caratteristiche, foto, prezzo.

La Touareg, il SUV di Volkswagen, ha ricevuto un atteso restyling che è stato ufficialmente presentato. Questa vettura di lusso è ora disponibile per l’acquisto in Germania a partire da 69.200 euro. Oltre alle modifiche estetiche e alle nuove dotazioni di bordo, sono stati apportati miglioramenti al telaio e all’assetto, al fine di offrire un comfort superiore in ogni situazione di guida.

Uno degli aspetti più riconoscibili dell’aggiornamento è l’introduzione dei nuovi fari Led HD Matrix IQ.Light. Questi fari, visibili sia nei paraurti che nei gruppi ottici, presentano una firma luminosa distintiva che si estende fino alla mascherina. La vera innovazione, però, risiede nella tecnologia Led HD Matrix IQ.Light, che utilizza un incredibile numero di 19.216 diodi interattivi per ciascun gruppo ottico. Questo avanzato sistema permette di creare un fascio di luce personalizzato, adattandosi in tempo reale alla velocità e al percorso del veicolo. Inoltre, sul portellone posteriore è stato inserito il logo Volkswagen, illuminato per la prima volta di rosso, che aggiunge un tocco di eleganza.

Gli interni della Volkswagen Touareg sono stati mantenuti nel loro stile originale, ma sono stati aggiornati con l’introduzione del nuovo Innovision Cockpit. Questo sistema integra strumentazione e infotainment, offrendo display ad alta definizione e software all’avanguardia. Tra le caratteristiche più interessanti, spiccano la navigazione in HD, l’app Connect wireless, le prese USB da 45 watt, l’head-up display ampliato e un potente impianto audio da 730 watt disponibile su richiesta. Il design degli interni si mantiene elegante e raffinato, garantendo un ambiente di guida di alto livello.

Dal punto di vista tecnico, è stata introdotta una novità di grande interesse: un sensore di carico sul tetto. Questo sensore permette alla Volkswagen Touareg di adattare automaticamente l’assetto e i controlli di stabilità quando viene trasportato del carico sul tetto. Questa innovazione migliora la dinamica di guida e assicura un’esperienza di viaggio ottimale. Inoltre, la Touareg offre un sistema di assistenza alla guida autonoma di livello 2 ancora più avanzato, che include il Travel Assist attivo fino alla velocità massima e il Park Assist Plus, che permette di controllare il veicolo tramite un’app.

I motori di Volkswagen Touareg

La gamma dei motori disponibili per la Touareg offre una vasta scelta. Tutte le versioni sono equipaggiate con motori V6, tra cui il turbobenzina TSI 3.0 da 340 CV e 450 Nm e il turbodiesel 3.0 da 231 CV o 286 CV. Inoltre, sono disponibili anche le varianti ibride plug-in, che offrono rispettivamente 381 CV e 600 Nm o 462 CV e 700 Nm. Tutti i modelli sono dotati di trazione integrale 4Motion e cambio automatico a otto marce.

Le versioni ibride plug-in presentano una batteria da 17,9 kWh e offrono un’efficienza media di consumo di carburante di 2,1-2,4 l/100 km (48-54 g/km di CO2). È interessante notare che la versione eHybrid da 462 CV è particolarmente brillante in termini di prestazioni, raggiungendo i 100 km/h da fermo in soli 5,1 secondi.

Infine, la Touareg è disponibile in diverse varianti di allestimento, tra cui Touareg, Touareg Elegance, Touareg R-Line e Touareg R eHybrid. Ogni allestimento offre una selezione di caratteristiche e finiture specifiche per soddisfare le diverse preferenze dei clienti.

