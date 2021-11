La Porsche 911 Targa 4 della polizia tedesca è troppo bella per essere vera.

Una Porsche 911 Targa 4 realizzata da TechArt e TUNE IT! SAFE è la protagonista di una simpatica iniziativa dedicata al tuning.

TechArt ha preso una Porsche 911 Targa 4 e l’ha trasformata in un’auto della polizia. Non aspettatevi però che entri davvero in servizio in polizia. Questa 911 Targa modificata è un progetto di TechArt insieme a TUNE IT! SAFE, ed è la protagonista di una simpatica iniziativa dedicata al tuning.

Si, la Porsche 911 Targa della polizia è un sorta di manifesto che, secondo TechArt e TUNE IT! SAFE!, dimostra che un tuning creativo accattivante non deve necessariamente essere in conflitto con i requisiti legali per circolare su strada.

Dal suo lancio nel 2005, TUNE IT! SAFE! è stata sostenuto dall’Associazione tedesca dei tuner di automobili (VDAT), ed è stata patrocinata dal Ministero federale dei trasporti (BMVI). Ecco allora questa Porsche 911, in particolare la variante Targa 4 con il suo sistema di trazione integrale (AWD), è stata dotata i colori della polizia tedesca e di pezzi di tuning di TechArt. Alla fine si tratta di un bel matrimonio tra la legge e la cultura dell’auto, e un modo per marcare la differenza tra il tuning sicuro e quello illegale.

Il motore della Porsche 911 Targa 4 della polizia rimane invariato. Questo significa che il suo motore boxer biturbo a sei cilindri da 3.0 litri produce ancora una sana potenza di 380 cavalli, con quattro ruote motrici ed un cambio automatico a doppia frizione a 8 velocità.

