Porsche Unseen: il libro su progetti e concept car inedite

Porsche Unseen è il libro che raccoglie per la prima volta gli studi progettuali eseguiti fra il 2005 e il 2019 e finora mai divulgati. La Casa Automobilistica produttrice di auto sportive mostra al pubblico le straordinarie immagini di quindici vetture che non hanno mai visto la luce.

Gli studi riguardano i segmenti “Spin-off” (Derivati), “Little Rebels” (Piccole Ribelli), “Hyper Car” e “What’s Next?” (Che cosa ci riserva il futuro?). Porsche offre così l’opportunità di capire come si svolge il suo processo di progettazione, dai primi schizzi al modello ultimato pronto per la produzione in serie.

Il libro “Porsche Unseen” è pubblicato dalla casa editrice Delius Klasing, e ci racconta il dietro le quinte di Porsche Style. In un secondo tempo, gli appassionati potranno anche ammirare alcuni di questi prototipi dal vivo.

Porsche Unseen: il processo di progettazione

La progettazione di un’auto inizia con uno schizzo, che nella fase successiva viene visualizzato come modello tridimensionale. Non appena si rende necessario sviluppare ulteriormente un’idea, vengono prodotti modelli di piccole dimensioni, in scala 1:3, e a seguire modelli rigidi in scala 1:1.

Diversamente da quanto accade nello sviluppo di un modello di produzione, che prevede sempre la realizzazione di più modelli con formati stilistici diversi, i progetti dei prototipi si concentrano su un unico modello che interpreta l’idea centrale.

Porsche sviluppa quell’identità del prodotto e del marchio che a lungo termine caratterizza e garantisce l’aspetto di tutti i modelli. Il linguaggio stilistico per i modelli futuri si sviluppa a partire da una visione di lungo periodo.

Questo processo persegue un obiettivo superiore, che è quello di fondere il DNA stilistico di Porsche con l’ingegneria automobilistica d’avanguardia. Da un lato, questo assicura la capacità innovativa dei futuri modelli Porsche e, dall’altro, fornisce un riferimento evolutivo alla ricca storia di Porsche.

Porsche Unseen: la Porsche 919 Street

Modello in argilla del 2017 è stato sviluppato sulla base della tecnologia utilizzata nella Porsche 919 Hybrid, con la promessa di offrire ai piloti amatoriali l’esaltante esperienza di guida della LMP1 da corsa.

Sotto il guscio esterno si trovano il telaio monoscocca in carbonio e la potente trasmissione ibrida da corsa da 900 CV cui la Porsche 919 deve numerose vittorie a Le Mans. Anche le dimensioni e il passo sono gli stessi dell’auto da gara.

Porsche Unseen: Porsche Vision Spyder

Con il suo abitacolo spartano, da puristi, le caratteristiche griglie del radiatore sul motore centrale, gli elementi grafici rossi e le alette accennate nella sezione posteriore, il modello rigido del 2019 richiama chiaramente la Porsche 550-1500 RS Spyder del 1954.

Al contempo, lo studio mirava a sviluppare ulteriormente l’identità progettuale di Porsche e a fornire un pool di idee per i dettagli futuri, come nel caso dell’ultramoderna roll bar.

Porsche Unseen il prototipo “Renndienst”

Il modello rigido del 2018 di Porsche è una libera interpretazione di un concetto spaziale pensato per le famiglie e in grado di ospitare fino a sei persone. Il team di progettazione ha sviluppato una “navetta spaziale” futuristica dalle proporzioni entusiasmanti.

Lo studio mostra come il DNA stilistico di Porsche, con la sua caratteristica modellazione delle superfici, possa essere trasferito in un segmento di vetture sconosciuto al Marchio.

All’interno, i passeggeri siedono in un abitacolo confortevole e modulare, mentre il posto di guida è collocato in posizione centrale. La tecnologia di azionamento completamente elettrica si trova nel sottoscocca. I passeggeri possono così godere di uno spazio inaspettatamente generoso e di un’esperienza di viaggio unica abbinati all’atmosfera tipica di una Porsche.

Porsche Unseen: il libro su Amazon

Copertina flessibile: 304 pagine

Editore: Sperling & Kupfer (29 ottobre 2019)

Lingua: Italiano

ISBN-10: 8820067978

ISBN-13: 978-8820067977

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

