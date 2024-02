Seat celebra il 40 anniversario del suo modello più iconico, Ibiza, con un’edizione limitata denominata “Anniversary”. Chiamata così in onore dell’isola di Ibiza.

Dal suo debutto nel 1984, Seat Ibiza ha attraversato cinque generazioni. La prima generazione di Ibiza segnò un momento cruciale per Seat, essendo la prima vettura progettata e sviluppata internamente senza il supporto di partner tecnologici esterni. La collaborazione con figure di spicco come Giorgetto Giugiaro per il design esterno, Karmann per quello interno e Porsche per il gruppo propulsore ha contribuito a creare un’auto che ha lasciato il segno nel settore automobilistico.

L’Ibiza Anniversary Limited Edition si distingue per nuovi equipaggiamenti, colori vivaci e motorizzazioni efficienti: 1.0 EcoTSI 95 CV, 1.0 EcoTSI 115 CV e 1.0 EcoTSI DSG 115 CV. SEAT Ibiza Anniversary è dotata di nuovi elementi di design esterni tra cui spiccano l’esclusivo colore Grigio Grafene della carrozzeria e Cosmo Grey sui cerchi in lega da 18”, oltre che dal logo “Anniversary Limited Edition”, inciso al laser sul montante B della vettura e dai fari full Led.

All’interno, l’abitacolo è stato rinnovato con l’introduzione di esclusivi sedili sportivi avvolgenti in tessuto che offrono ai passeggeri anteriori un nuovo livello di dinamismo e comfort, una nuova finitura opaca in alluminio scuro per i pannelli porta e Grigio Metallico per le bocchette di aerazione, la console centrale e il logo “Anniversary Limited Edition” con finitura laser sul battitacco.

Con la formula Seat Senza Pensieri, soluzione di acquisto che garantisce il valore finale dell’auto, si potrà accedere alla versione speciale a tiratura limitata a 199 € al mese TAN 4,95% (TAEG 6,29%).

