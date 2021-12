Siti per auto usate: i migliori per trovare e comprare

I siti per auto usate migliori per trovare il vero affare e comprare l'automobile più adatta alle proprie esigenze in termini di prezzo e chilometraggio.

I siti per auto usate migliori sono quelli dove la facilità d’uso e la disponibilità di modelli si combinano in maniera perfetta. A nessuno piace perdere tempo, così come nessuno è felice di navigare siti incomprensibili quando si tratta di auto usate.

I migliori siti dove trovare e comprare automobili usate

Abbiamo selezionato i siti per auto usate che ci piacciono maggiormente tenendo presente proprio questi due aspetti: intuitività e offerta come modelli presenti. Siamo sicuri che cercando tra questi siti per auto usate riuscirete a trovare l’affare che state cercando.

AutoUncle.it

Uno dei migliori siti dove comprare auto usate è AutoUncle, sito in italiano che permette una ricerca sia per tipologia sia altamente personalizzata. Il sito è una pagina statica, con la parte iniziale comprendente caselle per inserire marca, modello, prezzo e altre caratteristiche dell’auto che si sta cercando, se si ha in mente un modello preciso.

Altrimenti, scorrendo, si trovano link per “playlist” da loro create, che vanno dalle auto di lusso, a quelle sotto i 10.000 euro, dalle più vendute alle km0, fino a nicchie come quelle cabrio o le auto d’epoca. Non ultimo, è presente anche una pagina dedicata alle auto usate elettriche, con prezzi che rendono le auto a batteria decisamente più accessibili rispetto al nuovo.

Autoxy.it

Autoxy.it non è un vero e proprio portale, ma un motore di ricerca specializzato nell’individuare annunci di automobili. La piattaforma esamina 131 siti per comprare auto usate in modo simultaneo, dando all’utente la possibilità di confrontare le varie offerte disponibili e di scegliere velocemente quella più conforme alle proprie necessità.

L’utilizzo è semplice: ci si collega alla pagina principale e si usa il modulo per scegliere marca e modello, nonché regione, provincia e budget. Infine, si clicca su “Trova”. È presente un secondo modulo, da compilare con informazioni aggiuntive e più specifiche, per chi volesse fare una ricerca avanzata.

Dopo aver visionato i risultati di ricerca, l’utente può scegliere quello per lui più interessante, di cui può guardare foto, anno di immatricolazione chilometraggio e prezzo, oltre che luogo in cui si trova l’auto e la sua condizione. Se l’annuncio interessa molto, l’utente verrà rimandato al sito di riferimento, dove potrà contattare il rivenditore.

Automobile.it

Automobile.it è un altro dei siti più affidabili per comprare auto usate, cresciuto molto negli anni anche per via della possibilità, data ai privati, di pubblicare annunci a costo zero. Dopo aver cliccato sulla home del sito, è possibile usare il modulo posizionato a destra per iniziare la ricerca dell’auto, inserendo marca, modello, prezzo massimo, chilometraggio e carburante. È possibile anche inserire il raggio geografico dove limitare la ricerca.

Questa prima azione porterà a una pagina con tutti gli annunci disponibili, ma sulla sinistra sono presenti dei filtri utili per affinare ulteriormente i risultati. Cliccando sugli annunci, l’utente ha modo di vedere tutti i dettagli, e mettersi in contatto col venditore, eventualmente concludendo l’acquisto pigiando, a lato, sui dettagli riguardanti il numero o altri contatti del venditore, che può essere sia privato che concessionario.

Subito.it

Subito è una piattaforma molto nota, dove è possibile comprare di tutto. Dal momento che è forse il sito di annunci più usato in Italia, è molto semplice trovare l’auto usata più adatta alle proprie esigenze, vendendo al contempo la propria. Il sito è gratuito, ma ci sono delle funzionalità a pagamento per meglio posizionare le inserzioni.

Subito.it è composto da una Home con:

Barra di ricerca;

Categoria prodotto;

Regione (e poi provincia).

Dopo questa prima ricerca, è possibile impostare più filtri, dall’anno di immatricolazione, ai km, fino all’alimentazione. Cliccando sull’annuncio, se ne vedono i dettagli e ci si può mettere in contatto con il venditore.

TrustPilot

Questo non è un sito per comprare auto usate, ma un servizio Web che permette di valutare l’attendibilità di un sito per comprare auto usate, qualora ci si imbatta in uno di quelli non citati in questo articolo.

Il funzionamento è semplice: l’utente può cercare il nome del sito su TrustPilot, che immediatamente dà risultati sul grado di attendibilità e affidabilità della piattaforma. In questo modo, si riduce il rischio di imbattersi in fregature o truffe, non male visto che l’esborso, anche per le auto usate, non è poco.

