Gli spot del Superbowl: arrivano le auto elettriche

Gli spot tv del Super Bowl 2024 con le auto elettriche di BMW, Volkswagen e Kia, con un focus su innovazione e sostenibilità.

Come ogni anno arrivano con il Super Bowl le anteprime degli spot tv che verranno messi in onda durante la finale della NFL. Si tratta di un’occasione imperdibile per le aziende automobilistiche di promuovere i loro modelli di auto elettriche, con una platea di oltre 115 milioni di spettatori. La presenza di spot dedicati agli EV durante l’evento sottolinea il crescente interesse verso la mobilità sostenibile. Ecco una panoramica degli annunci EV confermati per il Super Bowl 2024, ognuno con un approccio unico alla propria campagna pubblicitaria.

BMW e Christopher Walken

La casa tedesca ritorna con uno spot che vede protagonista l’attore Christopher Walken, anticipando un focus sui veicoli elettrici, in particolare sulla nuova serie i5. BMW ha già dimostrato in passato il suo impegno verso l’elettrificazione, e ci si aspetta che questo annuncio non faccia eccezione.

Volkswagen ed il Maggiolino

Dopo un’assenza di dieci anni, Volkswagen torna al Super Bowl, anticipando il proprio spot con video che celebrano la comunità dei suoi conducenti e la storia del celebre Maggiolino. Lo spot si intitola “Una storia d’amore americana”, e dovrebbe evidenziare il passato dell’azienda insieme al suo futuro elettrico.

Kia, il potere dentro

Kia si distingue per il suo impegno nell’elettrificazione. Lo spot per il Super Bowl metterà in luce il nuovo SUV EV9 a tre file, che abbiamo già avuto modo di provare su strada. L’annuncio, intitolato “Il potere dentro”, promette di mostrare le potenzialità di questo nuovo modello.

Si tratta solo parte delle anteprime degli spot delle campagne pubblicitarie automobilistiche previste per il Super Bowl 2024, evento che ancora una volta si conferma una vetrina di grande rilevanza per il settore automobilistico, specialmente per quello dei veicoli elettrici.

Copyright Image: Sinergon LTD