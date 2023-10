Strisce stradali come scarabocchi che fanno rallentare gli automobilisti: succede in Francia

Dipingere linee a caso sull’asfalto per ridurre la velocità degli automobilisti. No, non stiamo parlando dei famigerati incroci milanesi ma del tranquillo villaggio di Bauné, situato nell’ovest della Francia, dove l’incrocio principale negli scorsi è stato “decorato” da una serie di strane linee bianche incrociate.

Secondo il sindaco, questa insolita configurazione delle strisce stradali è un tentativo di incoraggiare i conducenti a rallentare in un’area dove il limite di velocità dovrebbe essere di soli 20 km/h, ma dove alcuni automobilisti superano talvolta i 50 km/h.

Niente autovelox, ma il sindaco di Loire-Authion, che raggruppa sette villaggi tra cui Bauné, ha spiegato ad Euronews che il contesto richiedeva davvero una soluzione insolita. La cittadina, con i suoi 1.700 abitanti, è attraversata da tre strade principali, due delle quali si incontrano in un punto che diventa per questo motivo nevralgico. Tra l’altro, a quanto pare, la conformazione delle strade rendeva complesso far rispettare il limite di velocità e posizionare segnali stradali tradizionali.

Ecco allora la decisione di adottare questa insolita segnaletica, presa in seguito ad incontri tra gli amministratori locali e la regione metropolitana di Angers. In un sorprendente colpo di creatività, è stato deciso di decorare una considerevole porzione dell’asfalto all’incrocio con una serie di linee ondulate e intricate, formando una sorta di labirinto di segni che non seguono alcuna logica apparente.

L’obiettivo principale è quello di creare un’alterazione visiva che costringa i conducenti a prestare maggiore attenzione e a ridurre la velocità. Il sindaco ha ammesso che i dossi per rallentare il traffico rappresentavano un’alternativa, ma ovviamente avrebbero comportato un aumento del rumore, che in un contesto rurale è una controindicazione che nessuno vuole.

Tutto bene? Ovviamente no, perchè i critici sostengono che potrebbe confondere i conducenti invece di incoraggiarli a rallentare. Effettivamente c’è il pericolo che la proprio la confusione, soprattutto tra gli automobilisti più anziani, possa creare qualche problema. Il sindaco ha però precisato che l’attuale configurazione non è definitiva, ma al momento, il design stradale sembra raggiungere il suo scopo: tutti rallentano all’incrocio.

A questo punto è tutto da vedere se l’esperimento avrà successo, e se potrà essere replicato in altri Paesi. Difficilmente potrebbe essere importato in Italia, dove il Codice della Strada non prevede situazioni simili. Anche perchè, diciamolo chiaramente, se anche un guidatore rispettasse i limiti di velocità ma fosse confuso dalle linee, magari durante una serata di pioggia con scarsa visibilità, chi sarebbe responsabile in caso di incidente? Domande che forse in Francia hanno già trovato una risposta, ma che lasciano ovviamente qualche dubbio.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED