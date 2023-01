Le più belle sigle dei cartoni automobilistici: Superauto Mach 5

Facciamo un salto indietro nel passato con la rubrica che farà fare a molti un… doppio salto nel passato. Se i cartoni animati hanno segnato un’epoca, le sigle hanno infatti accompagnato pomeriggi interi in attesa che andassero in onda i nostri personaggi preferiti in tv. Non vogliamo anticipare nulla, ma cercheremo in questa piccola rubrica settimanale di raccogliere le più belle sigle dei cartoni animati automobilistici come quella che proponiamo oggi, ovvero Superauto Mach 5.

Superauto Mach 5 (Mach Go Go Go マッハGoGoGo?) è un anime prodotto da Tatsunoko Productions tra il 1967 ed il 1968, basato su un manga di Tatsuo Yoshida. La storia si basa sulle avventure e disavventure di Go Mifune, che utilizza la propria vettura per combattere la criminalità ed una organizzazione terroristica. Il tutto ovviamente nel mondo delle gare automobilistiche.

Superauto mach 5 go! go! go! – I Cavalieri del Re

Si intitola “Superauto mach 5 go! go! go!“, la sigla scritta da Riccardo Zara nel 1982 per I Cavalieri del Re. Intro con riff di chitarra e subito si parte con la descrizione delle gare super velocissima per gli standard dell’epoca.

Un bel brano in stile rock che andava incontro ai nuovi standard dettati dagli anime con robot, che avevano rotto definitivamente con il passato delle sigle melodiche e giocose.

Superauto mach 5 go! go! go!: la sigla tv era nata in inglese

Attenzione al minuto 3:20, dove si sente un “Mach Five” in inglese. Perchè? Come è venuto fuori? Qui sotto la spiegazione di come Mach Five è diventato un italianissimo Mach Cinque, direttamente da Riccardo Zara:

Superauto Mach 5: la sigla tv originale giapponese

La sigla italiana è un adattamento di quella giapponese? Assolutamente no. Ascoltate qui sotto: la sigla giapponese riprende i temi sonori dell’epoca, sicuramente più vicini al mondo dei robots.

Superauto Mach 5 vs Queen

Ci ha pensato il mitico DJ Osso a fare l’ennesimo mashup, mescolando I Cavalieri del Re e We Will Rock You dei Queen. Il risultato è un brano divertente e simpatico:

La Superauto Mach 5 a grandezza naturale

Essendo un modello di fantasia, in tanti si sono cimentati nell’impresa di ricreare una Mach 5. Il più delle volte sono auto americane, sopratutto Corvette, riadattate per essere il più fedele possibile all’originale. Ne abbiamo selezionato un paio, per dare l’idea dell’accuratezza del lavoro eseguito.

Appuntamento alla prossima settimana con le Sigle TV, se volete che la vostra sigla del cuore venga inserita in questa rubrica, segnalatelo nei commenti!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.